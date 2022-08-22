Ядерного взрыва на ЗАЭС не будет, но есть много рисков, - эксперт по атомной энергетике Кошарная
Эксперт по атомной энергетике Ольга Кошарная убеждена, что ядерного взрыва на Запорожской атомной электростанции не будет
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"С моей точки зрения, ядерного взрыва на Запорожской АЭС не будет. Однако есть много рисков, которые нужно учитывать. Мы учли и сделали выводы из Фукусимы и выполнили ряд работ по безопасности ЗАЭС. В частности, у Фукусимы была утрата внешнего электроснабжения и были залиты резервные дизельные генераторы, что привело к тому, что реакторы своевременно не охлаждались, что привело к расплавлению активной зоны, водородному взрыву и выходу радиоактивных частей. Чтобы этого не произошло, на ЗАЭС было установлено 20 резервных дизельных генераторов, а также на станции есть мобильные генераторы и насосы. Поэтому нужно очень постараться, чтобы допустить расплавление активной зоны", – пояснила Кошарная.
Эксперт подчеркнула, что в случае аварии на ЗАЭС распространение радиации может охватить большие территории.
"В случае большой аварии на одном реакторе с расплавлением активной зоны все будет зависеть от погодных условий и ветра. Распространение радионуклидов может быть разным. В частности, как на территорию Украины и западных государств, так и на территорию России", - добавила она.
- 20 августа в результате обстрелов ЗАЭС повреждения получила эстакада , по которой персонал идет из спецкорпусов в энергоблоки, в здании выбиты окна.
- Ольга Кошарная, эксперт по атомной энергетике, сказала , что миссия МАГАТЭ на ЗАЭС планируется на начало сентября.
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