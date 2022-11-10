Об этом пишет Le Monde.

Макрон заверил, что ядерное сдерживание Франции способствует безопасности Европы, таким образом прояснив последние заявления, которые, казалось, подвергли сомнению этот вопрос.

"Сегодня больше, чем вчера, жизненно важные интересы Франции имеют европейское измерение. Таким образом, наши ядерные силы своим собственным существованием способствуют безопасности Франции и Европы", - заявил Макрон в Тулоне во время выступления по основным стратегическим вопросам Франции.

"Не будем забывать, что у Франции есть ядерное сдерживание, и иногда давайте не драматизировать несколько замечаний", - добавил он.

Макрон, в последние годы активно выступавший за укрепление европейского суверенитета в вопросах обороны, также настаивал на "примерном" закреплении Франции в Атлантическом альянсе. Он отметил, что Францию "уважают за ее статус с ядерным оружием, как локомотив европейской стратегической автономии, как образцового союзника в евроатлантическом регионе, надежного партнера, заслуживающего доверия".

Кроме того, в условиях обострения информационной борьбы в мире Макрон заявил, что в обороне Франции "влияние" будет сведено в ранг "стратегической функции".

"Мы не будем терпеливыми зрителями", наблюдая за распространением ложной информации или нарративов, враждебных Франции, - сказал Макрон. По его словам, Франция должна будет уметь "немедленно выявить" эти ведущие против нее формы гибридной войны, "препятствовать им" и "в свою очередь, но в порядке демократии, опережать их, использовать их в нашу пользу в цифровой и физической сферах" .

"Кроме того, влияние теперь будет стратегической функцией, наделенной значительными ресурсами", - сказал он, уточнив, что это будет осуществляться на мировом уровне, где "для международного применения центральная роль будет отведена Министерству Европы и иностранных дел".

Также глава французского государства призвал укреплять связи с Германией с точки зрения обороны и даже выразил надежду на "решающий прогресс в ближайшие недели".

Макрон также очертил французскую стратегию в Африке, он сказал, что она будет завершена в течение шести месяцев, подтверждая завершение антиджихадистской операции "Бархан".

"В ближайшие дни мы начнем этап переговоров с нашими африканскими партнерами, нашими союзниками и региональными организациями, чтобы вместе разработать статус, формат и задачи нынешних французских военных баз в Сахеле и Западной Африке", - отметил он.

Напомним, в ближайшие недели Франция передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar.

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