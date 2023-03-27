Ядерное оружие в Белоруссии. Риск удара по России в упор
Заявления Путина о "размещении в Беларуси, но не передаче Беларуси" тактических ядерных ракет - алогическая реакция на банальный страх
Потому что развитие событий очевидно: Путин в нарушение Договора о нераспространении (и "не передача, а просто размещение" не помогут, все равно нарушение) с-отгружает Лукашенко немного ядерки. Так и НАТО тогда не будет ровно сидеть.
То есть, в ответ появятся хотя бы небольшие, однако мощные арсеналы (ядерные или нет — это уже не столь важно) по половине периметра РФ "от 5 до 11 часов" (или "от Турции до Норвегии"). По крайней мере, страны Балтии, Польша и даже мы — здесь отказа на размещение ждать не приходится, все примут с энтузиазмом. Финляндия, имея таких неадекватов прямо под боком, тоже вряд ли откажется от дополнительного аргумента.
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140 км от границы (если от Нарвы) – и питерское Адмиралтейство накроет. 450-600 км (смотря от кого мерить – от нас или от Латвии) – и Кремль. А для ПВО это не расстояния — слишком близко, время на реагирование никакое. Ракетная волна в упор – они просто не успеют как-то среагировать
То есть, фактически, 140 км от границы (если от Нарвы) – и питерское Адмиралтейство накроет. 450-600 км (смотря от кого мерить – от нас или от Латвии) – и Кремль. А для ПВО это не расстояния — слишком близко, время на реагирование никакое. Ракетная волна в упор – они просто не успеют как-то среагировать.
Следовательно, ни о каком "увеличении безопасности для России", "дополнительной страховке" априори речь не идет. Риски только растут, причем серьезно. Следовательно, решение очевидно нерационально.
Вывод: действительно, Путин разве что из-за страха такое наговорил. Хотя дал себе время – "до 1 июля".
Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог
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