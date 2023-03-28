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OPINION

Ядерное оружие в Беларуси – старт избирательной кампании Путина

Орест Сохар
28 мартa, 2023 вторник
10:05
Мнение

Фюрер начал президентскую гонку. Стратегия взята из военной доктрины

Новость о размещении тактического ядерного оружия в белорашке – это начало избирательной кампании фюрера. Ядерка остается единственной "непорочной" скрепой, тогда как до недавнего времени сакральные символы орков, такие, как армия, экономическое величие, международное признание, разбиты гусеницами т.н. "СВО".

Поэтому до 17 марта 2024 года, когда федерация строгого режима будет "избирать" себе верховного надзирателя, информационное поле будет щедро обогащено ураном.

В ближайшие 12 месяцев бункерному придется доказывать эффективность своего правления и способность противостоять всему зловещему НАТО. Проще всего это сделать ядерными вибрациями.

Логика шантажа прописана в военной доктрине русских. Ядерный арсенал (прежде всего тактический) – главный козырь, который можно противопоставить высокотехнологичному оружию Запада. Ключевым считается психологическое влияние на противника, а именно — демонстрация решимости повышать градус эскалации до тех пор, пока не будет остановлена гипотетическая агрессия и не будет заключен мир "на условиях, удовлетворяющих Россию".

До 17 марта 2024 года, когда федерация строгого режима будет "избирать" себе верховного надзирателя, информационное поле будет щедро обогащено ураном. В ближайшие 12 месяцев бункерному придется доказывать эффективность своего правления и способность противостоять всему зловещему НАТО. Проще всего это сделать ядерными вибрациями

Непосредственное применение оружия для достижения военных целей отходит на второй план. Конфликт должен преодолеть целую "лестницу сдерживания".

Ближайший год будет чрезвычайно трудным для рашистов, поскольку бюджетные поступления истощаются, государству понадобится переход на экономику военного времени для поддержки войны в Украине. Властям придется тщательно активно имитировать "величие", прикрывая голую задницу.

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"Информационная операция", призванная возродить ауру мощной советской военной промышленности, именно так оценивают эксперты ISW выступление бункерного. К примеру, они вспоминают, что фюрер вдруг пообещал к концу 2023 года страна произведет более 1,5 тыс. танков, говоря о нереальности этого обещания.

Заявление фюрера является первым шагом к внедрению мобилизационной стратегии кремля, в которой у руской у нации предусмотрено два сокровища: ядерное оружие и ху*ло

Но ISW, как и большинство западных медиа, делают не очень корректные выводы относительно того, в какие уши фюрер вкладывал это послание. По их мнению, кремль таким образом пытается убедить Запад меньше беспокоиться об Украине.

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Заявление фюрера является первым шагом к внедрению мобилизационной стратегии кремля, в которой у руZZкой у нации предусмотрено два сокровища: ядерное оружие и ху*ло.

Говоря о президентских выборах в мордоре, вспоминается анекдот о гонках трамваев: первым к финишу пришел уехавший первым трамвай.

Если события будут развиваться по плану, то и выборов не понадобится.

Источник

Об авторе. Орест Сохар, журналист, шеф-редактор Obozrevatel

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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