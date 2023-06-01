Ядерное оружие РФ для Лукашенко – это пояс шахеда на нем и его режиме, - Наливайченко
Валентин Наливайченко, народный депутат Украины, бывший глава Службы безопасности Украины, считает, что Лукашенко выставляет всех белорусов заложниками ядерных угроз РФ
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Российское ядерное оружие для Лукашенко – это пояс шахеда на нем и его режиме. Он еще и подставил всю страну, всех белорусов, которых хочет выставить заложниками ядерных угроз РФ. Угрожают ядерным оружием Путин, Медведев и еще 2-3 человека из путинского окружения, и Лукашенко присоединился, надев этот пояс шахеда, а вовсе не пояс безопасности. Почему? Во-первых, распространение ядерного оружия Россией на территорию Беларуси – очередное международное преступление. Однако это еще удар и по Китаю, союзником которого себя выставлял Путин и Россия", - прокомментировал экс-глава СБУ.
Валентин Наливайченко отметил, что Китай и Индия неоднократно предупреждали, просили и требовали от России не использовать и не распространять ядерное оружие на территории других стран. А Путин плюнул им в лицо и сейчас с Лукашенко играет в распространение ядерного оружия РФ на территории Беларуси.
"Второй момент – это оружие остается российским оружием под руководством РФ. Лукашенко соврал во второй, потому что никакого ядерного оружия он не получит, оно будет в руках Путина. И третий момент, важно понимать, что антипутинская коалиция стран, обладающих ядерным оружием сдерживания, относятся ко всем этим угрозам очень скептически, но все проверяют и отслеживают, а свое оружие сдерживания разгрузили и подготовили для возможного применения в ответ или уничтожение ядерных боеголовок на территории РФ. Как вы думаете, случайно или нет сейчас запланированы в Германии крупнейшие авиационные учения всех стран-членов НАТО? Натовская авиация готовится, чтобы ни одна ядерная ракета не вылетела, чтобы ядерные ракеты Путина остались на тех территориях, где расположены. Никто в мире на ядерный шантаж Путина не ведется, но готовится серьезно", - отметил Наливайченко.
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