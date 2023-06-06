Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"Ядерное оружие немного передемонизировано. Учеными уже подсчитано, чтобы настал конец нашей с вами цивилизации, нужно одновременно взорвать все ядерные заряды, которые есть на планете. Только этих ядерных бомб должно быть в три раза больше, чем есть на сегодня. Поэтому, если будет использовано ядерное оружие, то ни к какому концу света это не приведет. Радиус действия ядерного оружия считается даже не километрами, а метрами. Существенные разрушения произойдут в 2-3 км от эпицентра тактического ядерного взрыва. Радиация от ядерного оружия – это самая маленькая составляющая от его разрушительной силы. Проще говоря, это очень мощная бомба и главное у нее – ударная волна, а не радиационное загрязнение", - объяснил военный аналитик.

Алексей Гетьман добавил, если противник тактическую ядерную бомбу будет использовать против наступающих войск, то это будет выглядеть смешно, потому что в 3-5 км от взрыва вообще ничего ни с кем не случится. Кроме того, наши военные умеют и знают, что делать в случае химической или ядерной атаки.

"Например, если на линии фронта в 1000 км применили одну тактическую ядерную ракету, то это полный бред, который не даст никакого преимущества. Такими ракетами с военной точки зрения есть смысл атаковать какие-то военные, инфраструктурные, энергетические объекты, но такое оружие преимущественно находится внутри страны, а не на линии фронта. Соответственно, эти боезаряды должны быть доставлены какими-то крылатыми или баллистическими ракетами, которые мы умело сбиваем. Еще один нюанс – ядерное оружие имеет срок годности в 10 лет. Россияне не меняли свои боезаряды в большинстве ракет с 1991 года. Не факт, что эти ядерные заряды вообще взорвутся. Мы иногда говорим о грязной бомбе, а это атомная бомба, у которой срок годности истек. То есть запал может взорваться, радиоактивное вещество разбрасывается радиусом в 100 метров, но цепной реакции не будет", – рассказал майор НГУ.

Гетьман заметил, что с военной точки зрения, использовав ядерное оружие, россияне этим ничего не достигнут: "Просто будет мощный взрыв, радиация упадет за 2 часа в 10 раз, через сутки в 100 раз, за неделю в 1000, поэтому никакого конца света не будет. То есть опасность от ядерного оружия очень преувеличена. Это делалось для того, чтобы все люди в мире выступали против распространения ядерного оружия, и это была правильная политика. Подытожу: во-первых, никто ядерным оружием никого не сотрет с земли, во-вторых, не такое это оружие опасное, как о нем рассказывают, и третье – вряд ли россияне будут его применять, потому что их уже предупредили об ответе блока НАТО".