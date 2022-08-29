Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, передает Укринформ.

Эмманюэль Макрон отметил, что хочет обсудить с Матеушем Моравецким ядерную безопасность и суверенитет.

"Ядерная безопасность не может быть ослаблена из-за этой войны. Эта миссия важна, она должна сохранить эту АЭС в нормальном состоянии. Второе дело - никто не может подвергать сомнению украинский суверенитет. Ядерное оружие не может быть объектом ведения войны и потому в контексте этой АЭС мы должны защищать украинский суверенитет", - подчеркнул он.

Также президент Франции добавил, что в последнее время сделали все возможное, чтобы мобилизовать МАГАТЭ во главе с его гендиректором Рафаэлем Гросси, "пока они сегодня (29 августа, - ред.) утром вылетели в Украину".

Кроме того, Эмманюэль Макрон выразил намерение говорить с Матеушем Моравецким о безопасности восточного фланга НАТО и энергетической безопасности Европы на фоне войны РФ против Украины. По его словам, страны ЕС разрабатывают способы вывезти из Украины зерно и найти другие решения этого вопроса.

Также политики затронут тему создания Европейского политического сообщества государств, еще не вступивших в Евросоюз. Неформальную встречу глав МИД стран ЕС проведут в Праге 30—31 августа.

21 августа премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон отметили, что МАГАТЭ должен добраться до ЗАЭС.

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