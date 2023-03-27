Российские штурмы города Бахмут продолжаются

Российские атаки вокруг Бахмута были отбиты. Однако противник пытается просачиваться в центр города. Так что пока рано делать прогнозы, что российские штурмы города Бахмут достигли своей кульминации, как утверждают отдельные международные аналитические структуры. Сегодня в Министерстве обороны Украины сообщили, что командующий сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский в очередной раз посетил самые горячие точки на Бахмутском направлении. По словам Сырского, сейчас идет наиболее интенсивная фаза боев за Бахмут. Ситуация остается стабильно сложной. Противник несет потери в человеческом ресурсе, вооружениях и военной технике, однако продолжает вести наступательные действия. Сырский заметил, что оборона Бахмута обусловлена военной необходимостью. Также он добавил, что военно-политическое руководство страны просчитывает все варианты развития событий и будет адекватно действовать по ситуации, которая складывается.

Силы обороны Украины смогли стабилизировать линию фронта у Бахмута.

Заместитель командира батальона "Свобода" Владимир Назаренко рассказал, что в последние несколько недель Силы обороны смогли стабилизировать линию фронта у Бахмута. Он подчеркнул, что за стабилизацией линии фронта стоит ежедневная тяжелая работа украинских защитников. У Бахмута продолжаются тяжелые бои. Ситуация развивается очень динамично. Однако, по словам Назаренко, можно уже говорить не только о попытках оккупантов продвигаться, но и о контратаках украинских подразделений. В украинских подразделениях в Бахмуте рассматривают разные варианты для атак и продвижений, никоим образом нет задачи быть в глухой обороне.



Ситуация на Бахмутском направлении по состоянию на 27 марта

По словам Владимира Назаренко, состав противника в Бахмуте постоянно меняется. До 1 января в составе армии окупантов воевали зэки, наемники и преступники. Сейчас противник активно забрасывает в Бахмут восстановленные части, разбитые на Харьковском направлении и возле Херсона. Также россияне перебрасывали десантно-штурмовые войска для усиления своих подразделений под Бахмутом.

Назаренко подчеркнул, что сейчас нельзя сказать об определенном паритете в артиллерии с противником. Ведь у российской армии остается преимущество в количестве боеприпасов и артиллерии. Однако ситуацию изменяет целесообразность и тактика использования артиллерии Вооруженными силами Украины. Противник не отказался от тактики огневого вала, хотя и прослеживается определенная смена динамики обстрелов, что указывает на то, что российская армия имеет определенные ограничения в боеприпасах.

Путин заявил о готовности разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси

Белорусский военный эксперт Александр Алесин рассказал, что сейчас никакой реакции от властей Беларуси на заявления Путина о размещении ядерного оружия нет. По его словам, белорусы ждут такой реакции от Александра Лукашенко. Эксперты сошлись во мнении, что произошло то, что было неизбежным. К этому в Беларуси и России готовились несколько последних лет.



Александр Алесин отметил, что белорусское общество совсем не понимает последствий решения о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Алесин убежден, что белорусское общество будет полностью поддерживать позицию Лукашенко относительно этой ситуации. Эксперты отлично понимают, что все ядерные объекты после размещения такого оружия на территории Беларуси будут под прицелом американских стратегических сил. Алесин также убежден, что тактическое ядерное оружие на территории Беларуси будет выполнять роль евростратегического. Все тактическое ядерное оружие в Беларуси будет направлено на территорию Польши, Германии, Эстонии, Литвы и Латвии. Также это угроза и для Украины.



Российский ракетный комплекс стратегического назначения РТ-2ПМ2 "Тополь-М".



По словам Алесина, заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси и подготовке хранилищ для соответствующих ракет было неожиданным. Особенно это касается его слов о завершении строительства хранилищ для ракет с ядерным боезарядом. На территории Беларуси в советское время было большое количество хранилищ для тактических ядерных ракет. Поскольку более половины всех советских ракет малой и средней дальности находились в Беларуси. Также на территории Беларуси была размещена 81 стратегическая ядерная ракета. Алесин подчеркнул, что за короткое время подготовить новое хранилище для ядерных ракет невозможно. Поэтому, по всей вероятности, россияне хотят использовать старые советские хранилища на территории Беларуси.