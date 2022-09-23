Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.



Ядерное оружие могут нести фактически все корабли Черноморского флота от класса ракетного катера и выше, то есть любая ракета на борту российского корабля может быть с ядерной боеголовкой. Также можно к этому добавить торпеды калибра 533 мм, которые могут быть в ядерном варианте. , и подлодки проекта 636.3 могут нести ракеты "Калибр" и торпеды", - отметил эксперт Центра оборонных стратегий.



Андрей Рыженко прокомментировал, что приказ предоставляет Верховный Главнокомандующий вооруженными силами России, Путин, потому что без его указания ничего сделано не будет. Также Рыженко считает, что в цепи принятия решений есть несколько определенных лиц, среди которых точно главнокомандующий вооруженными силами РФ, министр обороны, начальник Генштаба, также командующий округом и командующий флотом.



"Когда командир по закрытым средствам связи получит определенный документ с подтверждением выполнить задание, то осуществляется предстартовая подготовка, введение указаний и нанесение удара. Я думаю, что в настоящее время они удержатся, чтобы иметь ядерное оружие на борту, а пример тому крейсер "Москва". Но во времена Советского Союза на этом крейсере постоянно было ядерное оружие. Несмотря на то, что идет спекуляция по применению ядерного оружия, они четко понимают политические, экономические и все остальные последствия. Следовательно, процедура сложна, но технически возможна и поэтому очень опасна", - подытожил капитан 1-го ранга запаса ВСУ.

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