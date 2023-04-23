Об этом в эфире Еспресо заявил независимый военный обозреватель, белорусский эксперт по обороне Александр Алесин.

"Что касается тактического ядерного оружия. Для этого требуется принципиальный приказ главнокомандующего и далее процедура выполняется командующими более низкого уровня. По экспертным инсайдам, скорее всего, будет применен принцип "двух ключей". Из-за того, что Лукашенко против, чтобы без его ведома запускали" ракеты - он не согласится, чтобы ключ был только один - в РФ. Россия не согласится на то, чтобы ключ был только в Беларуси. Будет принцип "двух ключей". Если оба - Путина и Лукашенко - возвращены, то тогда есть консенсус на запуск с территории Беларуси ядерными боеприпасами. Учитывая амбиции Лукашенко, именно такой принцип будет применен в случае размещения ядерного оружия в Беларуси", - считает он.