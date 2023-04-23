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Эксклюзив

Ядерное оружие из Беларуси, вероятно, будет запускаться совместным решением Путина и Лукашенко, - военный обозреватель Алесин

23 апреля, 2023 воскресенье
16:20
Война с Россией

При применении тактического ядерного оружия с территории Беларуси может быть использован принцип "двух ключей" - решение должно быть принято в Москве и Минске

Об этом в эфире Еспресо заявил независимый военный обозреватель, белорусский эксперт по обороне Александр Алесин.

"Что касается тактического ядерного оружия. Для этого требуется принципиальный приказ главнокомандующего и далее процедура выполняется командующими более низкого уровня. По экспертным инсайдам, скорее всего, будет применен принцип "двух ключей". Из-за того, что Лукашенко против, чтобы без его ведома запускали" ракеты - он не согласится, чтобы ключ был только один - в РФ. Россия не согласится на то, чтобы ключ был только в Беларуси. Будет принцип "двух ключей". Если оба - Путина и Лукашенко - возвращены, то тогда есть консенсус на запуск с территории Беларуси ядерными боеприпасами. Учитывая амбиции Лукашенко, именно такой принцип будет применен в случае размещения ядерного оружия в Беларуси", - считает он.

  • 25 марта президент РФ Владимир Путин сказал, что до 1 июля в Беларуси будет достроен хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности принять от России и стратегическое ядерное оружие, если это потребуется.
  • 23 апреля официальные источники министерства обороны Республики Беларусь рассказали, как проходит подготовка к размещению на территории страны различных видов российского ядерного вооружения.
Россия
Белорусь
Владимир Путин
Александр Лукашенко
ядерное оружие
ядерная безопасность
ядерная война
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