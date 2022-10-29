Ядерное оружие – это граница, которую Путин не переступит, - депутат Европарламента фон Крамон
Депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что для российского диктатора Владимира Путина применение ядерного оружия против Украины – это красная линия, за которую он не решится переступить
Такое мнение она высказала в эфире телеканала Еспресо.
"Действительно, потенциальные последствия для Путина и России будут серьезными и значительными и они уничтожат не только его, но и многих его союзников в России. Думаю, что глава КНР также сказал об этом Путину. Я считаю, что есть определенная красная линия, и эта красная линия – это, безусловно, применение ядерного оружия, тактических ядерных бомб против Украины", - сказала Виола фон Крамон.
Депутат Европарламента убеждена, что российский диктатор Владимир Путин не использует ядерное оружие, оно ему нужно как инструмент для запугивания мира.
"Я почти уверена, что это предел, который он не переступит, но, конечно, он сейчас этим играет, хватаясь за последнюю соломинку. Но я очень сомневаюсь, что он использует ядерное оружие против Украины или любого другого государства", - добавила она.
- Нет признаков того, что Путин принял решение о применении тактического ядерного оружия в войне с Украиной.
- В Российской Федерации обсуждались сценарии ядерного удара по Германии за несколько недель до нападения РФ на Украину.
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