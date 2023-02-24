Об этом он написал в твиттере.

"Россия не может победить, потому что весь западный мир выстроился позади Украины. В то же время Россия является ядерным государством и ядерное государство нельзя загнать в угол, поскольку они могут спровоцировать ядерную войну", - пишет Орбан.

Премьер Венгрии подчеркнул, что следует прекратить огонь и призвал к мирным переговорам: "Чем быстрее, тем лучше".