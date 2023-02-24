Ядерное государство нельзя загнать в угол, - Орбан призвал к мирным переговорам
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что миру нужны прекращение огня и мирные переговоры, ведь Россию как ядерное государство "нельзя загнать в угол"
Об этом он написал в твиттере.
"Россия не может победить, потому что весь западный мир выстроился позади Украины. В то же время Россия является ядерным государством и ядерное государство нельзя загнать в угол, поскольку они могут спровоцировать ядерную войну", - пишет Орбан.
Премьер Венгрии подчеркнул, что следует прекратить огонь и призвал к мирным переговорам: "Чем быстрее, тем лучше".
- 18 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что он ездил в Минск, чтобы призвать к прекращению огня и началу мирных переговоров.
- 19 февраля премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против Москвы и помощь Киеву привели к эскалации в войне РФ против Украины.
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