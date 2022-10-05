Тема программы: Ядерная угроза: как сохранить здоровую психику?

Во время разговора мы будем искать ответы на следующие вопросы:

Мы живем в состоянии напряжения и угрозы жизни более 7 месяцев. Усталость от этого страха – накапливается, забирает будто бы все больше сил? Как долго человеческая психика может находиться в таком состоянии, без серьезных отдаленных последствий?

Как планировать жизнь в условиях полной неопределенности и ощущения крушения?

Как не "срываться" на близких, не истерить в соцсетях и кого просить о помощи?

Куда "бежать" от чувства тревоги и почему украинцы шутят по поводу возможного ядерного удара?

Трансляция события пройдет на Facebook-страницах и YouTube-каналах PEN Ukraine и espreso.tv.

"Имена собственные" – это серия коротких онлайн-разговоров с интеллектуалами, лидерами общественного мнения, писателями, художниками, религиозными деятелями, правозащитниками. Это экспертный взгляд, точка зрения, ответ на конкретные, актуальные вопросы. Личная оптика гостей программы по событиям сегодняшнего дня.

Мирослава Барчук – журналистка, телеведущая. В профессии с середины 90-х годов. Работала на "5 канале", ТВi, "Эспрессо", была редактором журнала Welcome to Ukraine. С 2019 года ведущая общественно-политического ток-шоу "Обратный отсчет" на общественном телеканале Первый. Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе. Член Украинского ПЭН.

Юрий Прохасько – украинский германист, переводчик, эссеист, публицист, литературовед и психоаналитик. Печатается в журналах "Критика", "Ї", Tygodnik Powszechny, Die Zeit, Kafka, La Repubblica, Falter, Frankfurter Rundschau. Лауреат премии им. Фридриха Гундольфа Немецкой академии языка и поэзии, Австрийской государственной премии по художественному переводу "Трансляцио". Член Украинского ПЭН.

Онлайн-проект "Имена собственные" реализуется при поддержке Шведского ПЭН (Svenska PEN).