Ничего необычного в этих горячих речах нет, особенно учитывая, что московский царь сейчас скорее похож на крысу, загнанную в тупик, и готовую к последнему броску.

Разбирать аргументы в пользу того или иного варианта – применит/не применит, нет оснований. Ибо, несмотря на то, что мы склонны считать кремлевскую банду сборищем шизофреников и мессионных маразматиков, не скажу, что в Кремле действительно палата №6. Во всяком случае, то, что с точки зрения цивилизованного мира кажется безумием, выглядит несколько иначе с точки зрения российского руководства и, к слову, тамошнего потребителя пропаганды.

Путин играет в традиционную пьяную российскую забаву – рулетку, – в обойме его воображаемого револьвера остался лишь один "патрон" – ядерное оружие. Но это никак не лишает московского диктатора холодного кагебешного расчета. Он ждет реакции, он хочет достичь своих целей и выйти сухим из воды (точнее, из моря крови и слез) затеянной им военной авантюры.

Путин понимает, что на Западе и в Украине совсем не осталось желающих заботиться о сохранении его "лица", что никто не будет учитывать его имидж низкого и брутального военного преступника, и никто не беспокоится о том, что с Путиным сделает либо его окружение, либо же "русский бунт". Но с полузабытой позиции "альфа-самца" он продолжает поднимать ставки своего поражения, надеясь на то, что вдруг "выгорит".

То, что Путин крутит пустой барабан с единственным ядерным патроном, не остановит ни ВСУ, ни мир в его поддержке Украины. Истинная цена этой войны – будущее демократии и мирового порядка, а не туманные перспективы России, тем более – ее предводителя.

Если Путин очень хотел услышать ответ Запада на его ядерные намеки, он его получил еще 24 февраля 2022 года. Сегодня же появился более конкретный и авторитетный ответ человека, которого трудно заподозрить в излишней дипломатичности или склонности к языку эзопа. Экс-глава ЦРУ, генерал армии в отставке Дэвид Петреус: "Силы НАТО во главе со США ответят на ядерную эскалацию, о которой открыто говорят заместитель главы Совета безопасности Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров, и на которую неоднократно намекал сам Путин. Мы уничтожим все конвенционные силы, которые сможем увидеть и идентифицировать на поле боя в Украине и Крыму, а также все российские корабли в Черном море".

Поэтому Путину следует спрятать свой последний патрон туда, где он тщательно хранился еще со времен Советского Союза. Пусть ржавеет там, пока не распадется на атомы. Пока экс-подполковник КГБ жил собственными имперскими иллюзиями, пока тайком лелеял влажные мечты о "деградированном, безвольном Западе", который ради барышей пойдет на все, вплоть до отказа от принципов, мир изменился. Более того, эти изменения были мотивированы не кем другим, а Украиной, которую Путин рассматривал как покорную и безмолвную жертву, как собственную вотчину, купленную-перекупленную, коррумпированную и безвольную.

Теперь поздно кричать о ядерном оружии. Изменения необратимы. А как писал датский философ Серен Кьеркегор, "после перемен звоните всем, кому скучно".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Эспрессо.Запад".

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