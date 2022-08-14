Ядерная катастрофа – это продуманная акция, которую Путин собирается повесить на Украину, - Пионтковский

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Ядерная катастрофа – это полностью продуманная акция с целью не допустить наступление украинской армии и сорвать поставки Украине западного оружия. Это серьезнее, чем все, что было до сих пор. Во всех угрозах открыто использовать ядерное оружие ударами российских ракет была четкая атрибуция преступника Путина. А здесь он намерен повесить это на Украину", – отметил политолог.

Андрей Пионтковский отметил, что его смущают заголовки значительной части западной прессы, такие как "Россияне и украинцы обвиняют друг друга в артиллерийских атаках на Запорожскую АЭС". Соответственно уже половина дела Путина сделана, ему такой формулы хватает, и этого достаточно для прикрытия.

"Поэтому огромная ответственность лежит на западных лидерах. Уже появилось заявление стран Большой семерки, что они требуют передать Запорожскую АЭС под контроль Украины. И, во-вторых, направить туда группу наблюдателей или инструкторов, отвечающих за безопасность", - прокомментировал Пионтковский.

2 августа в США назвали условие, при котором могут применить ядерное оружие

6 августа генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты, а мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения.

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