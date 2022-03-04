Ядерная безопасность Запорожской АЭС нарушена, – и.о. гендиректора станции
Исполняющий обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена, пожар продолжается
Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.
"Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - говорится в сообщении.
- Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.
- Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу, в частности Европу проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.
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