Ядерная безопасность Запорожской АЭС нарушена, – и.о. гендиректора станции

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.



"Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу, в частности Европу проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.