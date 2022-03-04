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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Ядерная безопасность Запорожской АЭС нарушена, – и.о. гендиректора станции

Ядерная безопасность Запорожской АЭС нарушена, – и.о. гендиректора станции

4 мартa, 2022 пятница
04:25
война с Россией

Исполняющий обязанности генерального директора Запорожской атомной электростанции Игорь Мурашов сообщил, что ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена, пожар продолжается

Об этом сообщает пресс-служба Энергоатома.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС нарушена. Мы делаем все возможное, но пожар продолжается, пожарных не допустили. Есть огромные риски. На станции боевые действия. Реакторы в опасности", - говорится в сообщении.

 
  • Как сообщалось ранее, в пятницу, 4 марта, в результате обстрелов российских оккупационных войск вспыхнул пожар на территории Запорожской атомной электростанции.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что взрыв на Запорожской АЭС будет в 10 раз больше Чернобыля.
  • Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир и Европу, в частности Европу проснуться и остановить российскую армию, ведь взрыв на АЭС может означать конец для всех.

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