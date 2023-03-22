"Ядерная безопасность на ЗАЭС в критическом состоянии": Гросси призвал "все стороны" обязаться обезопасить станцию
Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии получили информацию о возможном отключении ЗАЭС от последней резервной линии электропередачи
Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
"Команда ISAMZ (миссия МАГАТЭ в Запорожье - ред.) была проинформирована о том, что подключение к линии 750 кВ может быть отключено на неизвестный период времени для проведения технического обслуживания/ремонта на линии. Пока нет информации о том, может ли это произойти, когда это произойдет и как долго. Важно, чтобы была необходима координация и коммуникация между диспетчером украинских электросетей и станцией", - говорится в заявлении.
В МАГАТЭ отметили, что в течение трех недель ЗАЭС получает внешнее электроснабжение только одной магистральной внешней линии электропередач мощностью 750 кВ.
"Хотя все шесть реакторов на ЗАЭС остановлены, а два из них находятся в состоянии горячей остановки, станции требуется внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности и обеспечения защиты. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере всего внешнего питания станции," - говорится в сообщении.
В МАГАТЭ также напомнили, что 9 марта ЗАЭС потеряла все внешнее электроснабжение на 11 часов, из-за чего станцию пришлось перевести на аварийные дизельные генераторы для охлаждения реакторов.
"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в шатком состоянии. Я еще раз призываю все стороны взять на себя обязательства по обеспечению ядерной безопасности и защиты на станции", - заявил Рафаэль Гросси.
Ремонтные работы последней резервной линии были назначены сначала на 5 марта, затем – на 10 и 13, однако переподключение было невозможно. Новой датой восстановления линии назначено 23 марта.
- 9 марта Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС, которое произошло в результате массированного ракетного обстрела Украины россиянами. Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность станции.
- В Энергоатоме назвали наиболее вероятный сценарий деоккупации Запорожской АЭС – окружение ее украинскими войсками без обстрелов станции.
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