Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси.

"Команда ISAMZ (миссия МАГАТЭ в Запорожье - ред.) была проинформирована о том, что подключение к линии 750 кВ может быть отключено на неизвестный период времени для проведения технического обслуживания/ремонта на линии. Пока нет информации о том, может ли это произойти, когда это произойдет и как долго. Важно, чтобы была необходима координация и коммуникация между диспетчером украинских электросетей и станцией", - говорится в заявлении.

В МАГАТЭ отметили, что в течение трех недель ЗАЭС получает внешнее электроснабжение только одной магистральной внешней линии электропередач мощностью 750 кВ.

"Хотя все шесть реакторов на ЗАЭС остановлены, а два из них находятся в состоянии горячей остановки, станции требуется внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности и обеспечения защиты. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере всего внешнего питания станции," - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также напомнили, что 9 марта ЗАЭС потеряла все внешнее электроснабжение на 11 часов, из-за чего станцию пришлось перевести на аварийные дизельные генераторы для охлаждения реакторов.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в шатком состоянии. Я еще раз призываю все стороны взять на себя обязательства по обеспечению ядерной безопасности и защиты на станции", - заявил Рафаэль Гросси.

Ремонтные работы последней резервной линии были назначены сначала на 5 марта, затем – на 10 и 13, однако переподключение было невозможно. Новой датой восстановления линии назначено 23 марта.