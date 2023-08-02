"Яд в каждой затяжке": Канада станет первой страной, которая будет печатать предупреждение о вреде курения на каждой сигарете
Канада станет первой страной, которая для того, чтобы удержать молодежь от вредной привычки и поощрить курильщиков бросить, будет печатать предупреждение о вреде курения на каждой сигарете
Об этом информирует BBC .
Отмечается, что предупреждения будут печататься возле фильтра на французском и английском языках. Среди фраз будут: "сигареты вредят вашим органам", "сигареты вызывают рак", "яд в каждой затяжке" и тому подобное.
Предупредительные этикетки появятся уже в следующем году, к июлю 2024 года производители должны начать печатать надписи на всех сигаретах большого размера, а к апрелю 2025 года – на всех сигаретах обычного размера и маленьких сигаретах с фильтром.
"Предупреждение о вреде курения на отдельных сигаретах, вероятно, подтолкнут некоторых курильщиков к попытке бросить курить и могут предотвратить начало курения среди молодежи", - сказал доктор Роберт Шварц из университета Торонто.
Канада печатает предупредительные надписи на сигаретных пачках с 1989 года, а в 2000 году страна приняла требования относительно графических предупреждений на пачках табачных изделий.
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