Царь и бояре
Яблочный пирог. Рецепты на любой выбор и вкус
Яблочные пироги – идеальный десерт для осени. Нежная сочная текстура, пряность специй и сладкий аромат спелых яблок способны согревать даже в дождливую погоду. И все же нельзя назвать один идеальный рецепт яблочного пирога. Вашему вниманию несколько вариантов его приготовления.
Яблочный пирог на кефире
Ингредиенты:
- три яблока твердых сортов
- два яйца
- сахар – 200 г
- одна чайная ложка молотой корицы
- одна столовая ложка сахарной пудры
- одна чайная ложка ванильного сахара
- кефир – 250 мл
- одна чайная ложка разрыхлителя
- сливочное масло – 50 г
- щепотка соли
- мука – 250 г.
Пошаговое приготовление яблочного пирога на кефире:
- смешиваем в блендере 200 г сахара и два яйца
- добавляем одну чайную ложку ванильного сахара
- добавляем щепотку соли
- добавляем 50 г сливочного масла
- взбиваем всю массу до получения однородной консистенции
- добавляем 250 мл кефира
- снова все тщательно сбиваем
- добавляем чайную ложку разрыхлителя
- снова все тщательно сбиваем
- понемногу подсыпаем 250 г муки, не переставая взбивать
- тесто должно походить на густую сметану
- смазываем форму для запекания сливочным маслом
- моем и чистим яблоки от кожицы и сердцевины
- режем яблоки на кусочки
- равномерно вливаем наше тесто в форму
- выкладываем сверху яблоки
- посыпаем корицей
- разогреваем духовку на 180 градусов
- ставим формуу в духовку
- запекаем сорок минут.
Фото: gettyimages
Заливной пирог с яблоками
Ингредиенты:
- два яйца
- 100 г сахара
- одна чайная ложка ванильного сахара
- 100 мл молока
- 50 мл оливкового масла
- 200 г пшеничной муки
- одна чайная ложка порошка корицы
- одна чайная ложка разрыхлителя для теста
- 750 г яблок с кислинкой
- пудра сахарная
- немного сливочного масла, чтобы смазать форму.
Пошаговое приготовление заливного пирога с яблоками:
- застилаем форму бумагой для выпечки и смазываем ее сливочным маслом
- разрезаем на четыре части яблоки
- очищаем от сердцевины
- нарезаем яблоки кусочками не толще 7 мм
- равномерно складываем яблоки в нашу форму
- разбиваем в миску яйца
- добавляем ванильный сахар
- добавляем обычный сахар
- взбиваем миксером
- добавляем растительное масло
- добавляем молоко
- снова взбиваем все миксером
- к муке добавляем разрыхлитель и корицу, просеиваем в яичную смесь.
- взбиваем все миксером до однородной консистенции
- заливаем наши яблоки тестом
- разогреваем духовку до 180 градусов
- ставим форму в духовку
- выпекаем 35 минут
- готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.
Фото: gettyimages
Насыпной пирог с яблоками
Ингредиенты:
- полтора кг сочных кислых яблок
- один стакан манной крупы
- один стакан сахара
- две чайные ложки разрыхлителя
- один стакан муки
- щепотка соли
- 150 г сливочного масла
- один пакетик ванильного сахара.
Пошаговое приготовление насыпного яблочного пирога:
- кладем в морозилку сливочное масло
- смешиваем все сухие ингредиенты - манная крупа, мука, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель
- хорошо все перемешиваем
- делим на четыре части
- на терке натираем яблоки вместе с кожурой
- всю массу делим на три части
- застилаем нашу круглую форму пергаментом
- на дно всыпаем первую порцию сухого теста
- далее закладываем слой яблок
- все прижимаем ложкой
- и так же равномерно чередуем все последующие повторы
- натираем на терке масло из морозилки
- масляную крошку равномерно насыпаем поверх пирога.
- шпажкой делаем в пироге дырочки
- час запекаем наш пирог в духовке при температуре 180 градусов
- масло "уйдет" внутрь пирога.
Готовый пирог станет золотистым на вид и вкусным на вкус!
Фото: gettyimages
Быстрый пирог с яблоками или шарлотка (простой рецепт)
Ингредиенты:
- полкилограмма твердых кислых яблок
- 160 г сахара
- 160 г муки
- четыре яйца
- щепотка соли.
Пошаговый рецепт приготовления шарлотки:
- нарезаем яблоки кубиками
- взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли.
- муку просеиваем в сахарно-яичную смесь и осторожно перемешиваем
- нашу форму застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом, присыпаем слегка мукой
- вливаем половину теста в форму
- выкладываем сверху половину нарезанных яблок
- снова заливаем тестом (вторая половина)
- выкладываем сверху остальные яблоки
- Выпекаем в духовке пол часа при температуре 180 градусов.
Пробуйте!
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