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Яблочный пирог. Рецепты на любой выбор и вкус

4 августа, 2023 пятница
18:25

Яблочные пироги – идеальный десерт для осени. Нежная сочная текстура, пряность специй и сладкий аромат спелых яблок способны согревать даже в дождливую погоду. И все же нельзя назвать один идеальный рецепт яблочного пирога. Вашему вниманию несколько вариантов его приготовления.

Яблочный пирог на кефире

Ингредиенты:

  • три яблока твердых сортов
  • два яйца
  • сахар – 200 г
  • одна чайная ложка молотой корицы
  • одна столовая ложка сахарной пудры
  • одна чайная ложка ванильного сахара
  • кефир – 250 мл
  • одна чайная ложка разрыхлителя
  • сливочное масло – 50 г
  • щепотка соли
  • мука – 250 г.

Пошаговое приготовление яблочного пирога на кефире:

  • смешиваем в блендере 200 г сахара и два яйца
  • добавляем одну чайную ложку ванильного сахара
  • добавляем щепотку соли
  • добавляем 50 г сливочного масла
  • взбиваем всю массу до получения однородной консистенции
  • добавляем 250 мл кефира
  • снова все тщательно сбиваем
  • добавляем чайную ложку разрыхлителя
  • снова все тщательно сбиваем
  • понемногу подсыпаем 250 г муки, не переставая взбивать
  • тесто должно походить на густую сметану
  • смазываем форму для запекания сливочным маслом
  • моем и чистим яблоки от кожицы и сердцевины
  • режем яблоки на кусочки
  • равномерно вливаем наше тесто в форму
  • выкладываем сверху яблоки
  • посыпаем корицей
  • разогреваем духовку на 180 градусов
  • ставим формуу в духовку
  • запекаем сорок минут.
яблучний пиріг

Фото: gettyimages

Заливной пирог с яблоками

Ингредиенты:

  • два яйца
  • 100 г сахара
  • одна чайная ложка ванильного сахара
  • 100 мл молока
  • 50 мл оливкового масла
  • 200 г пшеничной муки
  • одна чайная ложка порошка корицы
  • одна чайная ложка разрыхлителя для теста
  • 750 г яблок с кислинкой
  • пудра сахарная
  • немного сливочного масла, чтобы смазать форму.

Пошаговое приготовление заливного пирога с яблоками:

  • застилаем форму бумагой для выпечки и смазываем ее сливочным маслом
  • разрезаем на четыре части яблоки
  • очищаем от сердцевины
  • нарезаем яблоки кусочками не толще 7 мм
  • равномерно складываем яблоки в нашу форму
  • разбиваем в миску яйца
  • добавляем ванильный сахар
  • добавляем обычный сахар
  • взбиваем миксером
  • добавляем растительное масло
  • добавляем молоко
  • снова взбиваем все миксером
  • к муке добавляем разрыхлитель и корицу, просеиваем в яичную смесь.
  • взбиваем все миксером до однородной консистенции
  • заливаем наши яблоки тестом
  • разогреваем духовку до 180 градусов
  • ставим форму в духовку 
  • выпекаем 35 минут
  • готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.
яблучний пиріг

Фото: gettyimages

Насыпной пирог с яблоками

Ингредиенты:

  • полтора кг сочных кислых яблок
  • один стакан манной крупы
  • один стакан сахара
  • две чайные ложки разрыхлителя
  • один стакан муки
  • щепотка соли
  • 150 г сливочного масла
  • один пакетик ванильного сахара.

Пошаговое приготовление насыпного яблочного пирога:

  • кладем в морозилку сливочное масло
  • смешиваем все сухие ингредиенты - манная крупа, мука, сахар, ванильный сахар, разрыхлитель
  • хорошо все перемешиваем
  • делим на четыре части
  • на терке натираем яблоки вместе с кожурой
  • всю массу делим на три части
  • застилаем нашу круглую форму пергаментом
  • на дно всыпаем первую порцию сухого теста
  • далее закладываем слой яблок
  • все прижимаем ложкой
  • и так же равномерно чередуем все последующие повторы
  • натираем на терке масло из морозилки
  • масляную крошку равномерно насыпаем поверх пирога.
  • шпажкой делаем в пироге дырочки
  • час запекаем наш пирог в духовке при температуре 180 градусов
  • масло "уйдет" внутрь пирога.

Готовый пирог станет золотистым на вид и вкусным на вкус!

яблучний пиріг

Фото: gettyimages

Быстрый пирог с яблоками или шарлотка (простой рецепт)

Ингредиенты:

  • полкилограмма твердых кислых яблок
  • 160 г сахара
  • 160 г муки
  • четыре яйца
  • щепотка соли.

Пошаговый рецепт приготовления шарлотки:

  • нарезаем яблоки кубиками
  • взбиваем яйца с сахаром и щепоткой соли.
  • муку просеиваем в сахарно-яичную смесь и осторожно перемешиваем
  • нашу форму застилаем пергаментом и смазываем сливочным маслом, присыпаем слегка мукой
  • вливаем половину теста в форму
  • выкладываем сверху половину нарезанных яблок
  • снова заливаем тестом (вторая половина)
  • выкладываем сверху остальные яблоки
  • Выпекаем в духовке пол часа при температуре 180 градусов.

Пробуйте!

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