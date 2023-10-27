"Я знаю, что ты меня не поймешь": легкоатлетка Магучих рассказала о поведении Ласицкене после начала войны
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала, что после начала полномасштабной войны получила письмо от россиянки Марии Ласицкене
Об этом Магучих рассказала в интервью Евгению Пронину.
"Она мне написала, но знаешь, такое было сообщение: "Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны". Я села и подумала. Написать мне после чемпионата мира, когда я столько интервью дала, что никакого сообщения от нее нет. Я думаю, она отреагировала на это. Потому что многие СМИ тогда начали писать, что никакой реакции нет, хотя выступали вместе, в одном секторе соревновались. И только после этого она мне написала", - рассказывает Магучих.
По словам легкоатлетки, Мария Ласицкене не оказала никакой поддержки в начале полномасштабной войны.
"Было бы по-другому, если бы она написала нам в первые дни войны. Потому что девушки сидели в бомбоубежищах, я тоже. А так – никакой реакции. Сначала она написала письмо Томасу Баху. Потом она написала мне: "Я знаю, что ты меня не поймешь". У меня просто отпало это желание, хотя еще в середине войны, первый год я чего-то ждала", - говорит Ярослава Магучих.
- Магучих сфотографировалась с Марией Ласицкене после соревнований на Олимпийских играх в Токио в августе 2021 года. Это вызвало в Украине резкую критику в адрес легкоатлетки.
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