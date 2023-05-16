"Я жив и здоров": Сорос опроверг сообщение о своей смерти
Известный финансист и филантроп Джордж Сорос, которому в августе исполнится 93 года, опроверг слухи о своей смерти и сообщил, что он жив и здоров
Об этом он сообщил в собственном Твиттере.
"Слухи о том, что у меня произошло сердечное приступ, совсем не соответствуют действительности. Я жив и здоров", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях стали распространять информацию о том, что Джордж Сорос, якобы, умер.
Об этом, в частности, написал блоггер и друг американского изобретателя, миллиардера Илона Маска Мэтт Уоллес.
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