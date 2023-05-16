"Я жив и здоров": Сорос опроверг сообщение о своей смерти

Об этом он сообщил в собственном Твиттере.

"Слухи о том, что у меня произошло сердечное приступ, совсем не соответствуют действительности. Я жив и здоров", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях стали распространять информацию о том, что Джордж Сорос, якобы, умер.

Об этом, в частности, написал блоггер и друг американского изобретателя, миллиардера Илона Маска Мэтт Уоллес.