Я – жирный и лысый, но всегда побеждаю, - Фьюри заявил, что технологии не влияют на бокс

Об этом Фьюри сказал на своей трансляции в Instagram.



"Ты не можешь придумать новый бокс. Он очень прост. Не эволюционировал за 100 лет, потому что у нас до сих пор есть два мужика, которые пытаются выбить дерьмо друг из друга. Все эволюционирует, даже эволюционирует стиль ведения боя. Возможно, во всех других видах спорта это работает, но в боксе компьютерная наука и технологии, я считаю, не работают... Я – жирный, лысый, люди говорят, что я не в форме, я не делаю ничего из этих тестов для компьютеров на экране и т.д. Но я всегда побеждаю. Это значит - идите все нах*р", - сказал Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC в сверхтяжелом весе.