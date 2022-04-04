Я за то, чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, - экс-голкипер "Шахтера" призвал уничтожать российских военных преступников
Бывший футболист "Шахтера" Рустам Худжамов призвал уничтожать российских военных, совершивших преступления против человечности в Украине
Об этом Худжамов написал в Instagram.
Он призвал создать в Украине организацию вроде израильского Моссада и выразил готовность вступить в ее ряды.
"Геноцид украинцев. Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми. Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, вместе с их вы###ками и женами, которые радуются награбленному. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", – написал Худжамов.
39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере".
-
Напомним, 19 марта Луиш Каштру подверг критике мировых лидеров за бездействие в условиях российской агрессии против Украины.
4 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное