Я за то, чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, - экс-голкипер "Шахтера" призвал уничтожать российских военных преступников

Об этом Худжамов написал в Instagram.

Он призвал создать в Украине организацию вроде израильского Моссада и выразил готовность вступить в ее ряды.

"Геноцид украинцев. Это именно то, что происходит по всей стране, это то, что творила биомасса, которая почему-то называет себя людьми. Лично я за то, чтобы у нас в стране после войны была бы создана организация по примеру Моссада. Чтобы этих свиней резать по всем уголкам мира, вместе с их вы###ками и женами, которые радуются награбленному. Резать без сожаления, как скот, на глазах у их детей. Если такая служба будет создана, то я хочу быть в ней", – написал Худжамов.

39-летний Рустам Худжамов сейчас тренирует вратарей в житомирском клубе первой лиги "Полесье". Он является воспитанником "Динамо", а в 2008-2012 и 2014-2015 годах играл в "Шахтере".

Напомним, 19 марта Луиш Каштру подверг критике мировых лидеров за бездействие в условиях российской агрессии против Украины. 4 апреля Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список имен военнослужащих 64-й ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины в Буче.

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