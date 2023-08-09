"Я всегда считал, что это легкий бой": Фьюри свысока высказался об Усике

Об этом сообщает Sky Sports.

"Я верю, что в этом виде спорта можно делать только то, что ты можешь. Если бои доступны в это время, то ты соглашаешься на них, а если нет, то не можешь их принять. Побьемся ли мы с Усиком в будущем? Надеюсь. Я бы этого хотел. Я всегда считал, что это легкий бой", - сказал Тайсон Фьюри.

Следующий бой Усика

Поединок Александр Усик – Даниэль Дюбуа состоится 26 августа во Вроцлаве на Tarczynski Arena, которая вмещает 45 тыс. зрителей.

Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом на титул WBA (Всемирной боксерской ассоциации). Украинец также владеет поясами WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следующий бой Фьюри

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). Британца 28 октября ждет выставочный поединок с Фрэнсисом Нганну - эксчемпионом UFC.