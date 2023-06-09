"Я всегда хотел жить здесь": обладатель "Золотого мяча" Бензема объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию

Об этом сообщает Goal.

"Почему я перешел? Потому что я мусульманин, это мусульманская страна, и я всегда хотел жить здесь", – сказал Карим Бензема.

В прошлом сезоне "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.

Команда на 5 очков опередила "Аль Наср", за который играет Криштиану Роналду.

Карьера Бензема в "Реале":

35-летний Карим Бензема выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он сыграл за мадридцев 648 матчей, забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач.

Вместе с командой Бензема 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и выиграл 4 чемпионских титула в Испании.

В нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 43 матча, забил 31 гол и совершил 6 ассистов.