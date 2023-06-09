"Я всегда хотел жить здесь": обладатель "Золотого мяча" Бензема объяснил, почему выбрал Саудовскую Аравию
Звездный новичок "Аль-Иттихада" Карим Бензема рассказал, почему он решил перейти в клуб из Саудовской Аравии
Об этом сообщает Goal.
"Почему я перешел? Потому что я мусульманин, это мусульманская страна, и я всегда хотел жить здесь", – сказал Карим Бензема.
В прошлом сезоне "Аль-Иттихад" выиграл чемпионат Саудовской Аравии и квалифицировался в групповой этап Азиатской Лиги чемпионов.
Команда на 5 очков опередила "Аль Наср", за который играет Криштиану Роналду.
Карьера Бензема в "Реале":
35-летний Карим Бензема выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он сыграл за мадридцев 648 матчей, забил 354 мяча и отдал 165 результативных передач.
Вместе с командой Бензема 5 раз побеждал в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира и выиграл 4 чемпионских титула в Испании.
В нынешнем сезоне Бензема провел за "Реал" 43 матча, забил 31 гол и совершил 6 ассистов.
- Эксфорвард "Реала" Карим Бензема и "Аль-Иттихад" подписали контракт до 2026 года.
- Француз перешел на права свободного агента.
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