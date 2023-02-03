Мои книги не вышли вовремя из-за форс-мажорных обстоятельств – войны. И неизвестно, сколько еще продлится война. Останавливать культуру и образование, ставить на паузу книгоиздания, конечно, никто не собирался. Полагаю, это еще никому не удавалось. Вопрос в том, как их адаптировать к этим форс-мажорным обстоятельствам в тылу, потому что в оккупации культура уходит в глубокое подполье.

Общество должно гарантированно получать культурные услуги посредством новых книг. И издателям, если они до сих пор этого не осознали, придется наконец учитывать запросы общества. До сих пор читатель вынужден был приспосабливаться к предложению. Люди хотели читать одно, а им вместо того, как в том анекдоте, вместо Стравинского предлагали "Валенки". Подобных "валенок" в виде развлекательного низкокачественного чтива как своего, так и импортного, было море. Их производили и производят коммерческие издательства. Все это не могло привести к определенной деградации общества. Власти тридцать лет не делали ничего для престижа и развития национальной культуры, и поддерживали именно коммерческие издательства, пригласив экспертов, которые либо не были специалистами, либо лоббировали интересы определенных издательств. Книгу опустили в ранг товара и ничего больше. Можно считать, что в этой области царила мафия. Впрочем, говорить, что сейчас ее нет, нет никаких оснований.

Книгу опустили в ранг товара и ничего больше. Можно считать, что в этой области царила мафия. Впрочем, говорить, что сейчас ее нет, нет никаких оснований

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Во время войны книги подорожали, и книжные магазины оказались самым слабым звеном на пути книги к читателю. Довоенным книгам поменяли ценники на более крупные. Логика издателей как у советских продавцов – хочешь покупай, хочешь не покупай, пусть хоть сгниет. Покупать через интернет в издательствах – это все равно что покупать кота в мешке. Книгу надо полистать, походить между полками. Многие книги просто не продаются, потому что о них узнаешь совершенно случайно. В конце концов, когда с наших улиц исчезнут книжные магазины, это подорвет репутацию государства. За повышение цен на основные продукты в военное время наказывают, а книга – продукт первой необходимости. Не пора ли антимонопольному комитету заинтересоваться, почему цены на издание прошлых лет выросли втрое? И если детская графоманская книжечка стоит пол тысячи гривен, значит, нужно сфокусироваться на более дешевых изданиях с глубоким содержанием, которые помогут ребенку пережить стресс и чему-то научиться. Книги вроде того, кто наложил кучу и кто кому принцесса вряд ли нравственно предлагать ребенку, спасшему от обстрелов, или потерявшему на войне родителей.

За повышение цен на основные продукты в военное время наказывают, а книга – продукт первой необходимости. Не пора ли антимонопольному комитету заинтересоваться, почему цены на издание прошлых лет выросли втрое?

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Библиотеки не получат новых книг, и которые в последние годы заваливали фастфудом, отмывая бюджетные средства, выживут, потому что они опираются на общественный договор, а не на дикий капитализм. Те, которые не разбомблены и не сожжены, не отпугивают читателей астрономическими ценами, а дают душевное убежище. Все больше людей будут к ним обращаться.

Возросло количество книг, которые авторы издают за свой счет. И не только графоманы, но и те писатели, чьи книги отклонили, потому что они слишком мудры – не для примитивной общественности, хотя на самом деле примитивная общественность не читает. Тиражи эти авторы получают на руки, в книжные магазины они не попадают. Делать продвижение изданий, кроме как выставления в социальных сетях, наши издательства не желают. Потому что это стоит немного денег. Они считают, что это должны делать авторы, которые в большинстве своем даже не получают гонораров. И тут ничего не изменилось. Но…

Но воздух стал чище – реальность такая яркая и шоковая, что творить и продвигать откровенную халтуру могут только те, кто держит нос по ветру. Всевозможные конъюнктурщики, которые могут перейти границу приличия, как это было с одиозным романом Дарьи Гнатко "Буча". Общественность была настолько решительна, что книгу не издали.

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Но воздух стал чище – реальность такая яркая и шоковая, что творить и продвигать откровенную халтуру могут только те, кто держит нос по ветру. Всевозможные конъюнктурщики, которые могут перейти границу приличия, как это было с одиозным романом Дарьи Гнатко "Буча"

Очень красноречив и позитивен для меня тот факт, что книга классика украинской литературы Феодосия Рогового "Поруки для отца", которую в мирное время отвергли все издательства как убыточную, печаталась во время войны в Харькове, буквально под обстрелами. И теперь тысячи читателей смогут познакомиться с настоящим шедевром. Как и с "Одиссеей" в уникальном переводе Павла Нищинского. В плохие времена нужно издавать пусть меньше, но лучше и делать все, чтобы книга попала к читателю.

В плохие времена нужно издавать пусть меньше, но лучше и делать все, чтобы книга попала к читателю

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Если мы сейчас не будем бороться против коррупции в книгоиздании, с засильем макулатуры, а нужные обществу книги издавать путем подписки мизерным тиражом, то не стоит надеяться, что после победы порядок будут наводить ветераны с автоматами. Они, скорее, создадут свой альтернативный книжный мир, свободный от коррупции, и он будет существовать параллельно.

"Я воюю книгой", — сказал мне главный редактор одного из издательств, которое продолжает издавать то, что и раньше: качественную литературу, как по форме, так и по содержанию. Этого оружия не попросишь у зарубежных партнеров, мы должны его создать самое, чтобы защитить наши национальные интересы.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница. лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

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