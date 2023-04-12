"Я влюбился в свою команду": тренер "Баварии" сделал неожиданное заявление после фиаско в ЛЧ
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель сделал положительное заявление после разгромного поражения от "Манчестер Сити" в четвертьфинале Лиги чемпионов
Об этом сообщает BBC Sport.
"Я считаю, что мы заслужили по крайней мере один гол. Я бы вернул 1-2 гола, которые забили нам, потому что это многовато. Думаю, нашим игрокам немного не хватило уверенности и формы. Конечно, результат для нас горький. Сегодня я немного влюбился в свою команду, в то как они играли. Даже если это звучит странно, это было очень весело", - сказал главный тренер "Баварии" Томас Тухель.
Матч, проходивший в Англии, закончился со счетом 3:0. За "Манчестер Сити" в ворота "Баварии" забили Родри, Бернарду Силву и Эрлинг Холланд.
В среду, 19 апреля, "Ман Сити" и "Бавария" встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Полуфиналы ЛЧ состоятся 9/10 и 16/17 мая. Финал пройдет 10 июня.
- 11 апреля в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов английский "Манчестер Сити" разгромно победил мюнхенскую "Баварию".
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