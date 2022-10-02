Об этом Буданов сказал в беседе с журналисткой Наталией Мосейчук.

По словам главы украинской разведки, в ГУР есть специалисты, специализирующиеся на Путине.

"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле - нужно просто поднять информацию", - сказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.

В августе Буданов говорил, что вопрос, кто сегодня исполняет роль условного Путина , — абсолютно открыт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb