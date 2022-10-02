"Я вижу сразу": Буданов рассказал, сколько "двойников" есть у Путина
Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что лично знает о трех двойниках президента РФ Владимире Путине
Об этом Буданов сказал в беседе с журналисткой Наталией Мосейчук.
По словам главы украинской разведки, в ГУР есть специалисты, специализирующиеся на Путине.
"Я лично не являюсь "путиноведом", скажем так. Для меня есть точно три двойника, которых лично я вижу сразу. Сколько их на самом деле - нужно просто поднять информацию", - сказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов.
- В августе Буданов говорил, что вопрос, кто сегодня исполняет роль условного Путина , — абсолютно открыт.
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