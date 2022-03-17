Я вижу неизбежность Украины быть в НАТО, – нардеп Климпуш-Цинцадзе

"Нейтральность для Украины означает рабство", - подчеркнула она в эфире Espreso.TV.



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Климпуш-Цинцадзе отметила: "Что касается подписания документа С РФ, то я вообще не вижу такой перспективы. Во-первых, Украина не готова сдавать свои интересы, и неготовность россии действовать любым другим способом, чем как ультимативный с удовлетворением своих потребностей ".

Также депутат отметила: "На сегодняшний день Украина не является членом НАТО, именно поэтому Альянс занимает такую позицию. В то же время мы имеем большую поддержку стран-членов НАТО".



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