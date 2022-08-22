Об этом он сказал во время пресс-конференции бойцов полка "Азов", освобожденных из плена, транслировавшейся на телеканале "Еспресо".

"В Мариуполе я видел, как враг сжигал гражданское население, людей не семьями, не квартирами, не домами, а кварталами! На моих глазах происходили артиллерийские обстрелы, в результате которых выгорали дома кварталами с гражданским населением", - подчеркнул Жаворонок.

По его словам, оккупанты сами демонстрируют факты мародерства в Мариуполе.

"Они фотографируются в квартирах украинских граждан. Они снимают видео на украденные телефоны. Российская армия убивала мирное население тысячами. Каждый погибший человек - это трагедия. Люди гибли семьями. РФ привозила в Мариуполь передвижные крематории, поэтому факт, что люди которые считаются пропавшими без вести - погибли", - заметил Жаворонок.

16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

29 июня во время обмена военнопленными в Украину вернулись 144 воина, из них 95 – защитники Азовстали. 30 июня было обнародовано видео крупнейшего обмена пленными с самого начала полномасштабного вторжения РФ.

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