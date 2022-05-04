"Я верю, что есть шанс спасти и других": Зеленский о первых результатах эвакуации из Азовстали

Об этом он сказал в видеообращении.

"Имеем наконец-то результат, первый результат нашей эвакуационной операции с Азовстали в Мариуполе, которую мы организовывали очень долго. Это потребовало многих усилий, долгих переговоров и разного посредничества", - заявил президент.

По его словам, в Запорожье уже прибыли 156 человек. Это женщины и дети.

"Они были более двух месяцев в убежищах. Только представьте! Например, ребенку шесть месяцев, два из которых он провел под землей, спасаясь от бомб, обстрелов. Наконец-то эти люди – в полной безопасности. Они получат всю необходимую помощь", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что власти продолжат делать все, чтобы достать из Мариуполя и Азовстали всех людей.



"Это сложно, но нам нужны все. Все, кто там остается: и гражданские, и военные. Не было ни дня, чтобы мы не занимались этим вопросом. Я верю, что есть шанс спасти других наших людей", - заметил Зеленский.

