Я ведь не могу выйти и забить вместо них - тренер сборной Петраков о неудачном матче с Казахстаном

Об этом сообщает "Главная команда".



По словам Петракова, он уже праздновал победу, но Казахстан сравнял счет на 96-й минуте.



"Даже не знаю что сказать. На 93-й минуте забиваем мяч, я уже радуюсь, а потом одна подача - гол. Люди играют в Лиге чемпионов, но допускают такие ошибки. Даже на юношеском уровне таких ошибок не допускают. Я не могу выйти и забить вместо них. Они выходят один на один и не могут реализовать", - сказал Александр Петраков.



В 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу неожиданно сыграла вничью против Казахстана. Это был первый матч Александра Петракова на посту главного тренера национальной команды.



Сейчас сборная Украины имеет 4 балла и занимает в группе D второе место. Казахстан с 2 пунктами в турнирной таблице четвертый. Лидирует с 7 баллами Франция. Финляндия имеет 2 очка и идет третьей. Босния и Герцеговина с 1 пунктом - последняя.



В финальную часть ЧМ-2022 напрямую выходят только победители групп. Команды, которые финишируют вторыми, продолжат борьбу за путевки в Катар в стыковых матчах.



Следующий матч сборная Украины проведет в эту субботу, 4 сентября. В соперниках сборная Франции.

1 сентября в 4-м туре квалификации на ЧМ-2022 сборная Украины по футболу сыграла вничью против Казахстана.