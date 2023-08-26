Я – ваш приговор!
А представляете, приходит сейчас молодой политик, заявляющий Зеленскому: "Каждый из нас президент"
Простой народ в восторге взывает: "Барыг в тюрьму!" "Яйца по 17", "А-а-а торговля в крови...".
Зеленский (шокирован): "Это все российские ИПСО с целью дискредитации руководства государства".
А тот: "Выйди отсюда, разбойник"!
Зеленский: "Поймите, в стране война. Россия напала... Убивает наших людей"
А тот: "Чтобы прекратить войну, нужно просто перестать стрелять".
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Зеленский: "Может, вы еще хотите мира в глазах Путина?".
А тот: "Я не лох. Я вам ничего не должен. Это вы сдали Мариуполь, Чонгар, юг Украины. Допустили атаку на Киев. Закрыли ракетные программы, отпустили Вагнеров, посадили в тюрьму боевых генералов. Ваш офис кишит агентами. за вас началась эта война. Вы — его причина. Вы за все ответите".
Зеленский: "Да вы оху*ли!"
А тот с ухмылочкой: "Я ваш приговор".
Народ, как всегда, выбирает "Мир и все хорошее". После этого начинается ядерная война.
Мир гибнет.
Занавес.
Об авторе. Антон Мухарский, украинский актер, телеведущий, певец и поэт-песенник
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