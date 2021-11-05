"Я в шоке", - 20-летний футболист "Шахтера" рассказал, как ему аплодировали фанаты "Реала" в матче ЛЧ

Об этом сообщает Трибуна.



По словам 20-летнего Мудрика, он шокирован поддержкой фанатов на "Сантьяго Бернабео".



"Не знаю, получилось или нет, но прежде всего я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в стартовом составе. Трибуны "Сантьяго Бернабео"? Да, мне аплодировали. Я, честно говоря, в шоке, вообще не ожидал такого. Это момент, который запоминается, он останется в памяти, - сказал 20-летний Михаил Мудрик.

В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.



Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта, однако матч в запасе против "Шерифа".



"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.



В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.

3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb