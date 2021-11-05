"Я в шоке", - 20-летний футболист "Шахтера" рассказал, как ему аплодировали фанаты "Реала" в матче ЛЧ
Полузащитник донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик поделился эмоциями после матча с "Реалом" в Лиге чемпионов
Об этом сообщает Трибуна.
По словам 20-летнего Мудрика, он шокирован поддержкой фанатов на "Сантьяго Бернабео".
"Не знаю, получилось или нет, но прежде всего я хотел оправдать доверие и показать, что мистер не ошибся, когда поставил меня в стартовом составе. Трибуны "Сантьяго Бернабео"? Да, мне аплодировали. Я, честно говоря, в шоке, вообще не ожидал такого. Это момент, который запоминается, он останется в памяти, - сказал 20-летний Михаил Мудрик.
В 4-м туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу" со счетом 1:2.
Группу D возглавил мадридский "Реал", у испанского клуба 9 очков. Следом идет молдовский "Шериф" Юрия Вернидуба, у них 6 баллов. У "Интера" 3 место и 4 пункта, однако матч в запасе против "Шерифа".
"Шахтер" имеет только 1 набранное очко и последнее место.
В 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Матч состоится 24 ноября.
- 3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл мадридскому "Реалу".
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