Я узнаю, кто это снял, - футболист Селезнев отреагировал на скандальное видео, где он обматерил одноклубника после матча с "Динамо"
Форвард закарпатского "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал скандальное видео, на котором он жестоко ругается на одноклубника после поражения в матче с "Динамо"
Об этом он сообщил видеожурналу Yellow.
"Если человек выходит на замену без желания, то почему все должны бегать, а ты выходишь без желания? Ну что это?! Мне очень досадно было, что мы проиграли, не должны были проигрывать. Ну разозлился. Я извинился перед всеми. Откуда взялось это видео? Я не знаю. Мне сегодня только сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем все это выкладывать? Снова в какой-то конфликт я влез", - сказал Евгений Селезнев.
В 16-м туре УПЛ киевское "Динамо" победило "Минай" со счетом 2:0. После матча звезда закарпатского клуба Евгений Селезнев не сдержал эмоций и выругался на одного из одноклубников.
Пока полностью неизвестно, на кого сорвался Селезнев после матча. Вероятно, он жестко отреагировал на игру Эдварда Кобака, который вышел на замену на 85-й минуте встречи. Нападающий потерял мяч на 96-й минуте, когда "Минай" пропустил второй гол. Футболист успел несколько раз упасть на газон во время матча.
Евгений Селезнев является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.
На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.
- 26 января 2020 года Евгений Селезнев бросился на защиту Ярослава Ракицкого , играющего за питерский "Зенит"
- 31 января стало известно, что бывшего футболиста сборной Украины Евгения Селезнева отчислили из "Колоса" за нарушение режима на тренировочном сборе в Турции.
- Сообщалось, что причиной могло стать то, что Селезнев устроил попойку с бывшим футболистом сборной Украины Андреем Ворониным перед контрольным матчем в Турции.
- 15 февраля Селезнев подтвердил, что встречался и выпивал с известными футболистами во время сбора в Турции.
- 27 июля Евгений Селезнев стал футболистом закарпатского "Минаю" .
- 3 декабря в сети появилось видео, на котором нападающий закарпатского "Минаю" Евгений Селезнев жестко обругал своего одноклубника.
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