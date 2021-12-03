Я узнаю, кто это снял, - футболист Селезнев отреагировал на скандальное видео, где он обматерил одноклубника после матча с "Динамо"

Об этом он сообщил видеожурналу Yellow.



"Если человек выходит на замену без желания, то почему все должны бегать, а ты выходишь без желания? Ну что это?! Мне очень досадно было, что мы проиграли, не должны были проигрывать. Ну разозлился. Я извинился перед всеми. Откуда взялось это видео? Я не знаю. Мне сегодня только сказали, что оно вылезло в TikTok. Я узнаю, кто это снял. Я просто не пойму: мы разговаривали между собой, зачем все это выкладывать? Снова в какой-то конфликт я влез", - сказал Евгений Селезнев.



В 16-м туре УПЛ киевское "Динамо" победило "Минай" со счетом 2:0. После матча звезда закарпатского клуба Евгений Селезнев не сдержал эмоций и выругался на одного из одноклубников.



Пока полностью неизвестно, на кого сорвался Селезнев после матча. Вероятно, он жестко отреагировал на игру Эдварда Кобака, который вышел на замену на 85-й минуте встречи. Нападающий потерял мяч на 96-й минуте, когда "Минай" пропустил второй гол. Футболист успел несколько раз упасть на газон во время матча.



Евгений Селезнев является чемпионом Украины, обладателем Кубка и Суперкубка Украины, победителем Кубка УЕФА и финалистом Лиги Европы, обладателем Кубка и Суперкубка Турции.



На счету Селезнева 57 матчей и 11 голов за сборную Украины.

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