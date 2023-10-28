Для меня тяжело, я никогда не играла в игрушки на компе, но постоянные тренировки и я содраю эту скалу

Почему ФПВ (First Person View, дрон. – Ред.)? Я даже не думаю о демобилизации, поэтому учусь. На войне не будешь овладевать разным оружием и учиться — ты труп.

Почему ФПВ? Потому что я могу купить их сама, мне могут купить друзья. Я больше не верю, что государство меня снабдит оружием.

За почти два года войны в снабжении ракетами "Стугны" противотанкистов ничего не изменилось. То есть их, как не было, так и нет.

Летом у нас была такая история – на позиции пехоты шло 8 единиц брони (разной – и БМП, и БТР, и танк), а у нас 3 ракеты "Стугны". Двумя сработали, одну придержали, чтобы стрелять в случае, когда вражеская "броня" выйдет на наших. Не дошла. Очевидно, мы взяли их на понт. Москали не знали, что ракет больше нет, развернулись и сбежали с полпути. По отходившим не стреляли. Ракету ведь надо было оставить, чтобы испугать следующую атаку. А они были так уязвимы во время ухода. Эх, сожгли бы всех…

Почему такая беда с ракетами? А потому, что производство в этом году – 1 ракета в месяц на установку. У меня 2 установки –2 ракеты в месяц. Если мне попадает третья, значит я у кого-то из коллег забираю. Как можно работать?

А как увеличивать производство, если КБ "Луч" подавляют проверками и уголовными делами? Как увеличивать, когда заказ и финансирование малые. То, что происходит вокруг КБ "Луч", демонстрирует, что МО "Стугны" не нужны, ГШ "Стугны" не нужны, "Величайшему" "Стугны" не нужны.

Нам на фронте нужны, но я, к сожалению, ракеты в отличие от ФПв я купить не могу.

А еще оружие не развивается. Нам, ПТРК, очень нужна большая дальность, такие ракеты на 6 км у КБ "Луч" есть. Однако МО и ГШ их не заказывают.

Нам нужны осколочно-фугасные. Их нужно больше, чем кумулятивных. За два года войны это дошло до МО и ГШ только сейчас. А это значит, что ракеты появятся неизвестно когда. То, что нужны термобарические, ни до кого сверху еще не дошло.

Цена ракеты для нас, как цена жизни. Однажды нас враг накрыл. Осколок отсек головку осколочно-фугасной ракеты. Последней. Мы потом эти 30 кг поврежденной ракеты тащили под обстрелом, чтобы спасти. Спали с ней, обнявшись в окопе. Вывозили, чтобы отдать на ремонт, потому что самая дорогая начинка в хвосте. Она вся целая была… Думаете, нам ее отремонтировали? Отправили на утилизацию. Всем все похер.

Я знаю, что если потеряю "Стугну", новой не будет. Вы не представляете, как мы рискуем своей жизнью ради жизни установки. А еще нам тупо везет: у нас "Стугна" пережила попадание в радиусе 3 метров: миномета, танка и САУ.

Я больше не могу, я понимаю, что вечно везти не будет. Я уже не верю, что государство снабдит меня оружием. Хорошо, что технология ФПВ позволяет мне обеспечивать себя автономно. Даже суммы моих боевых за месяц мне хватит купить 4 дрона. Это в 4 раза больше, чем 1 ракета Стугны, которую мне дает государство на одну установку. Поэтому это дает мне надежду.

Итак, как не тяжело нам, "чайникам", которые никогда не летали, начинать все с "нуля", но должны дробить эту скалу… Другого выхода нет. А еще великая радость от того, что начало выходить. Поначалу хотелось все бросить… А теперь осталось немножко аппаратуру подтянуть, и на боевой вылет.

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Об авторе. Татьяна Черновол, журналистка, народный депутат Украины VIII созыва, воин ВСУ

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