Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Председатель Комитета избирателей Украины отметил, что проведение россиянами референдума на оккупированных территориях почти нереально, оккупантам удастся собрать максимум несколько групп для съемки картинки российскими СМИ.



"Я думаю, это будет только телевизионная картинка. Возможно, будет шире формат с переодетыми военными и представителями ФСБ. Но технологически россияне не просчитывают, потому что это не 2014 год, а 2022 год, соответственно, другая роль социальных сетей, другие возможности ведения записи. Я сейчас могу говорить точно на 95%, что россияне откажутся от референдума 11 сентября.Они чувствуют, что у них не хватает усилий даже набрать руководителей местных администраций, и таких они привозят из Калининграда и Рязани. и это показатель того, что никто не идет на сотрудничество с оккупантом", - заметил Кошель.

На территории Херсонской области открывается все больше учреждений, в которых всем желающим обещают 10 тыс. рублей за участие в псевдореферендуме

Кроме того, гауляйтер оккупантов Балицкий назвал возможную дату псевдореферендума по присоединению Запорожской области к РФ

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