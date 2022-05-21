Я уверен, это не будет затяжная война, – нардеп Тарута

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Нардеп отметил, что нет другого сценария для Украины, как очистить свою землю от врага, и это абсолютно реально.

"Я уверен, что это не будет затяжная война. Через три-три с половиной месяца мы полностью очистим от этих тварей и Донецкую, и Луганскую, и Херсонскую, и юг Запорожской областей. Я в этом убежден, потому что знаю, что идет и когда. Хочу сказать, что через 20 дней у нас будет возможность пойти в контрнаступление и на Донецком направлении, и на Херсонском" – заверил Сергей Тарута.



Народный депутат отметил, что после уничтожения российской армии путинскому режиму будет сложно и еще сложнее будет восстанавливать им свой военный потенциал с теми санкциями, которые они уже имеют.

"А мы, если не будем терять времени, через два-три года, можем сделать полностью всю защиту нашей границы, я в этом уверен. Время войны показало наши слабые стороны, что мы не занимались реально армией, Но наши военные и командование имеют дух и прошли за восемь лет большую школу на Донбассе. Мы ждем оружие, которое идет очень эффективно и, я думаю, через 20-30 дней уже с новой помощью уничтожим противника на наших территориях" – рассказал Тарута.

Нардеп заметил, что если потом кто-то захочет пойти на украинскую землю, то после нашего отпора, у них полностью пропадет такое желание.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что ВСУ пока не готовы к контрнаступлению: необходимо большее вооружение

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, что мы сможем переломить ситуацию и начать контрнаступление, когда противник будет истощен.