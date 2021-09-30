Я усвоил урок, - Джошуа подытожил свой бой с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа подытожил свой бой с украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Джошуа.
Британец признался, что он посмотрел бой, проанализировал его и усвоил урок.
"Я посмотрел бой, проанализировал свою подготовку и нашел свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!", - написал Энтони.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.
- 30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может произойти в Украине.
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