Я усвоил урок, - Джошуа подытожил свой бой с Усиком

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Instagram Джошуа.



Британец признался, что он посмотрел бой, проанализировал его и усвоил урок.



"Я посмотрел бой, проанализировал свою подготовку и нашел свои ошибки. Я усвоил урок. Спасибо за вашу любовь и поддержку. Не беспокойтесь обо мне. Мой дух силен!", - написал Энтони.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.

30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может произойти в Украине.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb