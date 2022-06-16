"Я уничтожил БТР и до 10 человек пехоты": рашист в перехваченном разговоре рассказал о награде, полученной за убийство украинских военных
Российский оккупант из Татарстана рассказал девушке о том, как убивал на Херсонщине украинских военных и получил за это награду
Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
28 мая на Херсощине между российскими солдатами и нашими военными произошло сражение.
"Там хотели прорваться украинцы. Мы поехали туда, отбили наступление. Поэтому и получил награду. Мы в бой не ступали, уничтожили их на расстоянии. Это чистая правда... И они даже не успели никуда убежать".
Российских захватных добавляет, что награду получил за то, что попал в бронетранспортер с личным составом: "Я уничтожил 1 БТР и до 10 человек пехоты. Это правда".
За это решительную медаль не дадут: "Сказали, что никто медаль не подержит, только деньгами".
- Недавно Служба Безопасности Украины перехватила телефонный разговор кафиров, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.47
Покупка 34.47Продажа 35.3
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.08
- Актуальное
- Важное