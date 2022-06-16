Об этом сообщает в фейсбуке Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

28 мая на Херсощине между российскими солдатами и нашими военными произошло сражение.



"Там хотели прорваться украинцы. Мы поехали туда, отбили наступление. Поэтому и получил награду. Мы в бой не ступали, уничтожили их на расстоянии. Это чистая правда... И они даже не успели никуда убежать".



Российских захватных добавляет, что награду получил за то, что попал в бронетранспортер с личным составом: "Я уничтожил 1 БТР и до 10 человек пехоты. Это правда".



За это решительную медаль не дадут: "Сказали, что никто медаль не подержит, только деньгами".

Недавно Служба Безопасности Украины перехватила телефонный разговор кафиров, во время которого сбежавшие из-под Киева на Донбасс россияне в телефонных разговорах называют себя бомжами и признаются, что потеряли боевой дух .

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