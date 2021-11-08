Я умру от голода, чтобы освободить Грузию, - Саакашвили из тюрьмы

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Он заявил, что умрет от голода, чтобы своим примером освободить Грузию, сохранить ее европейский путь и "снять с когтей" российских олигархов.



Также он попросил сосредоточить внимание не на его здоровье, а на вопросе украденных выборов и возвращении власти грузинскому народу.



"Вот почему это абсолютно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать мое голодание, главная цель: вопрос украденных выборов и возвращение правительства грузинскому народу. Мой голод — это способ его достичь, и его нельзя продвинуть дальше цели", - написал Саакашвили.



Он сравнил свое заключение со смертной казнью.



"В 1998 году я был главой Правового комитета парламента. По моей инициативе было принято историческое решение об отмене смертной казни в Грузии. Я и представить не мог, что через годы в стране возобновят казнь, и, по иронии судьбы, восстановят ее мне. Ничего страшного, всяческое бывает, но зло никогда не может догнать добро", - заявил бывший грузинский президент.

1 октября премьер Грузии заявил о задержании Михеила Саакашвили. После этого Михеил Саакашвили объявил голодовку.

Впоследствии адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья бывшего главы Грузии.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михеила Саакашвили.

Президент Грузии заявила , что не помилует Михеила Саакашвили.

В Грузии под тюрьмой, где содержат Михеила Саакашвили, прошла акция протеста.

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