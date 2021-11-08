Я умру от голода, чтобы освободить Грузию, - Саакашвили из тюрьмы
Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что умрет от голода, чтобы освободить Грузию и сохранить ее европейский путь
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Он заявил, что умрет от голода, чтобы своим примером освободить Грузию, сохранить ее европейский путь и "снять с когтей" российских олигархов.
Также он попросил сосредоточить внимание не на его здоровье, а на вопросе украденных выборов и возвращении власти грузинскому народу.
"Вот почему это абсолютно недопустимо и прошу всех не делать мое здоровье главным вопросом повестки дня, не освещать мое голодание, главная цель: вопрос украденных выборов и возвращение правительства грузинскому народу. Мой голод — это способ его достичь, и его нельзя продвинуть дальше цели", - написал Саакашвили.
Он сравнил свое заключение со смертной казнью.
"В 1998 году я был главой Правового комитета парламента. По моей инициативе было принято историческое решение об отмене смертной казни в Грузии. Я и представить не мог, что через годы в стране возобновят казнь, и, по иронии судьбы, восстановят ее мне. Ничего страшного, всяческое бывает, но зло никогда не может догнать добро", - заявил бывший грузинский президент.
- 1 октября премьер Грузии заявил о задержании Михеила Саакашвили. После этого Михеил Саакашвили объявил голодовку.
- Впоследствии адвокат заявил об ухудшении состояния здоровья бывшего главы Грузии.
- Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала иностранные государства "решительно осудить" действия Грузии в отношении Михеила Саакашвили.
- Президент Грузии заявила , что не помилует Михеила Саакашвили.
- В Грузии под тюрьмой, где содержат Михеила Саакашвили, прошла акция протеста.
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