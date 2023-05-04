"Я удивлен": госсекретарь Ватикана отреагировал на реакцию Киева и Москвы относительно миротворческой миссии Папы Франциска
Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Украина и Россия были информированы о мирной миссии Папы Римского Франциска, хотя в СМИ заявили, что не знают о ее существовании
Об этом сообщает агентство ANSA.
"Мирная миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал государственный секретарь Ватикана журналистам на мероприятии в университете в Риме.
Несколько дней назад Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на прекращение конфликта между Россией и Украиной, детали которой, однако, не разглашаются.
После этого неназванное украинское чиновник в комментарии CNN заявил, что такие переговоры, если и ведутся, то "без нашего ведома". Не подтвердил существование миссии и представитель президента России Дмитрий Песков.
В среду Папа Римский принял ответственного за внешние связи Русской православной церкви митрополита Антония, с которым, как пишет ANSA, "обменялся подарками и шутками".
Ватикан не уточнял, связан ли визит Антония, фактически второго лица в иерархии РПЦ, с миротворческой миссией войны в Украине.
Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Франциск практически еженедельно молится за мир. Он неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но безуспешно.
- 1 мая Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине.
- Офисе президента Украины сказали , что Ватикан может обсуждать российскую вооруженную агрессию, искать пути ее завершения, однако все инициативы должны быть согласованы с Украиной.
- В Вашингтоне и Кремле прокомментировали заявление Папы Римского об участии в миротворческой операции в Украине. Песков заявил, что ничего не слышал об этом, а в Белом доме - что нечего об этом сказать.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.35
Покупка 37.35Продажа 37.96
-
EUR
Покупка 40.8Продажа 41.7
- Актуальное
- Важное