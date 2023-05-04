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"Я удивлен": госсекретарь Ватикана отреагировал на реакцию Киева и Москвы относительно миротворческой миссии Папы Франциска

4 мая, 2023 четверг
00:29
Война с Россией Папа Франциск и митрополит Илларион (Алфеев). Будапешт

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что Украина и Россия были информированы о мирной миссии Папы Римского Франциска, хотя в СМИ заявили, что не знают о ее существовании

Об этом сообщает агентство ANSA.

"Мирная миссия состоится. Я удивлен, что Киев и Москва сказали, что не знают об этом", – сказал государственный секретарь Ватикана журналистам на мероприятии в университете в Риме.

Несколько дней назад Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в миротворческой миссии, направленной на прекращение конфликта между Россией и Украиной, детали которой, однако, не разглашаются.

После этого неназванное украинское чиновник в комментарии CNN заявил, что такие переговоры, если и ведутся, то "без нашего ведома". Не подтвердил существование миссии и представитель президента России Дмитрий Песков.

В среду Папа Римский принял ответственного за внешние связи Русской православной церкви митрополита Антония, с которым, как пишет ANSA, "обменялся подарками и шутками".

Ватикан не уточнял, связан ли визит Антония, фактически второго лица в иерархии РПЦ, с миротворческой миссией войны в Украине.

Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, Франциск практически еженедельно молится за мир. Он неоднократно выражал желание выступить посредником между Киевом и Москвой, но безуспешно.

  • 1 мая Папа Римский Франциск заявил об участии в секретной миротворческой миссии в Украине.
  • Офисе президента Украины сказали , что Ватикан может обсуждать российскую вооруженную агрессию, искать пути ее завершения, однако все инициативы должны быть согласованы с Украиной.
  • В Вашингтоне и Кремле прокомментировали заявление Папы Римского об участии в миротворческой операции в Украине. Песков заявил, что ничего не слышал об этом, а в Белом доме - что нечего об этом сказать.

Украина
Россия
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