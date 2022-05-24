"Я убиваю преступников, а не детей и стариков": Путина назвал детоубийцей президент Филиппин Дутерте, известный внесудебными расправами
Президент Филиппин Дутерте, известный жестокими внесудебными расправами, раскритиковал политику Путина и назвал его детоубийцей
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.
Стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике Путина за преступления, которые российская армия совершает на территориях Украины в рамках полномасштабной войны.
"Многие говорят, что я и Путин оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков. Мы находимся (с Путиным – ред.) в двух разных мирах", - сказал глава государства на еженедельном заседании Кабмина Филиппин.
Дутерте также добавил, что РФ ведет в Украине не специальную военную операцию, а настоящую полномасштабную войну против суверенного государства.
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