Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Independent.



Стало известно, что президент Филиппин Родриго Дутерте подверг резкой критике Путина за преступления, которые российская армия совершает на территориях Украины в рамках полномасштабной войны.



"Многие говорят, что я и Путин оба убийцы. Я давно говорил вам, филиппинцам, что я действительно убиваю. Но я убиваю преступников, я не убиваю детей и стариков. Мы находимся (с Путиным – ред.) в двух разных мирах", - сказал глава государства на еженедельном заседании Кабмина Филиппин.



Дутерте также добавил, что РФ ведет в Украине не специальную военную операцию, а настоящую полномасштабную войну против суверенного государства.

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