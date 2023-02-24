Я убежден, что демократия в этой войне не проиграет, - Княжицкий

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Мы видели голосование в ООН по резолюции о принципах мира в Украине, до этого голосования и Россия, и Китай прилагали огромные усилия, чтобы больше голосов было против Украины. Голосов "против" было меньше, чем в прошлый раз, потому что приезд Байдена в Киев фактически сломал всю эту игру. Потому что на нашей стороне весь цивилизованный демократический мир, и эта борьба как против нас, так и о них. Я убежден, что демократия в этой войне не проиграет. Мы обязательно выигрываем и сохранимся как государство. Другое дело, сколько это займет время. Очевидно, что многое зависит от того, сколько и в какие сроки нам будут поставлять оружие", - отметил народный депутат Украины.

Николай Княжицкий добавил, что враг имеет такие же проблемы, как и у нас в мобилизации, вооружении, но нам помогает Запад, а Россия имеет производство своей собственной техники, то есть это история на выживание.

"Но нас поддерживают более перспективные партнеры, за которыми будущее. РФ точно должна остаться в прошлом, потому что это ход истории, потому что авторитарные режимы не бывают эффективными. К Путину может прилететь "черный лебедь", их предприятия не будут столь эффективны, как западные, поэтому мы вместе с Западом обязательно выиграем", – подчеркнул Княжицкий.