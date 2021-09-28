Я тренер, я не эксперт по COVID, - тренер "Челси" отказался убеждать футболистов вакцинироваться

Об этом сообщает telegraph.co.uk .



По словам Тухеля, они живут в свободной стране, где нельзя вводить обязательную вакцинацию от коронавируса.



"Легко сказать "да" и получить одобрение от большого количества людей. Но у меня право говорить это? Я могу принимать решения за себя, а все остальные должны подумать и решить, хотят рисковать. Я футбольный тренер, я не эксперт в теме COVID. Все здесь - взрослые люди, живущие в свободной стране, обществе. люди имеют право на собственные решения. Мы делаем то, а потом несем ответственность за свои поступки", - сказал тренер "Челси" Томас Тухель.



Завтра "Челси" сыграет против "Ювентуса" в Лиге чемпионов. Через коронавирус матч пропустит ключевой хавбек нгола Канте.

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