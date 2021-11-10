Я только и слышу от Джошуа, как он хочет отдубасить Усика, - промоутер рассказал, как чувствует себя британец после поражения украинцу

Об этом сообщает Independent .



По словам Хирна, Джошуа хочет отдубасить Усика.



"Я только и слышу от Джошуа, как он очень хочет победить и отдубасить Усика. Перед первым боем я не слышал ничего подобного. Он злой, и это хорошо. Любители смотрят на него и его фотографии повсюду. Я говорю, что мы должны действовать жестко, но у него должен быть характер соперника в этой борьбе, и у него это есть", – сказал Эдди Хирн.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 британец и украинец должны встретиться в реванше.

Напомним, 4 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа превзойдет Тайсона Фьюри и Александра Усика в споре за звание абсолютного чемпиона мира.

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