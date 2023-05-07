Видео со словами Кадырова в воскресенье, 7 мая 2023, обнародовал российский журналист Илья Шепелин.

Рамзан Кадыров отметил недопустимость ухода вагнеровцев из Бахмута ровно в полночь 10 мая, как предварительно угрожал Пригожин, ссылаясь на якобы "снарядный голод".

"Женя, я хочу сказать, пока мы не дойдем до позиций, пока я не раздам все позиции, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе идти дальше. Мы должны полностью изменить ход ситуации. Ты мне всегда говорил, что живешь по мужским правилам. Поэтому я тебе по понятиям говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и тебе объяснят", - сказал Кадыров.

Также российский глава Чечни заявил, что Пригожин оставил для его бойцов тяжелейшие участки фронта.

"Он взял хорошее место, удобное для себя. Другие... сложные места, надо уходить. Это последний бой", отметил Рамзан Кадыров.

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В то же время он не согласился с утверждением Пригожина, что украинский город Попасная (Луганщина) захватили "вагнеровцы".

"Ты сказал, что вы взяли Попасную. Я тебе официально заявляю: в Попасной участвовали мы все. Мы все были там и наши отряды взяли Попасную. И другие места, которые тебе были плохи... надо было братское плечо, ты обращался к братьев-чеченцев", - заявил Кадыров.

"Мне обидно, что мой брат (Пригожин – ред.) так ведет себя", - посетовал Кадыров.

В конце видео он еще раз призвал главаря "Вагнера" не убегать с позиций в Бахмуте, поскольку вагнеровцы - это "очень необходимые, нужные люди", в том числе потому, что они "знают местность".

"Если вы останетесь с нами, то я обещаю, что мы дадим больше, создадим лучшие условия, чем сегодняшние у вас, и постараемся, чтобы у вас все было на высшем (уровне – ред.)", – подытожил Рамзан Кадыров.