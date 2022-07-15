"Я стала меньше плакать": как беженцы и жены военных ставят рекорды по плетению маскировочных сеток в новом Гончаренко центре в Кодыме

Этот процесс превратился для участниц в настоящие группы психологической поддержки. Для вынужденных переселенцев, волонтеров и жен военных такие встречи дают возможность поделиться самыми болезненными переживаниями, что помогает пережить потерю. Центр также открывает образовательное направление по изучению английского языка и волонтерское направление по сбору гуманитарной помощи.

В Одесской области в городе Кодыма работает новый волонтерско-образовательный Гончаренко центр партнер. Ключевым направлением деятельности кодымских волонтеров является плетение маскировочных сеток для военных – с начала войны было сплетено более 180 сеток, а это примерно 9 тыс. м². Однако это не единственное направление - также планируется внедрять занятия по арт-терапии, хенд-мейду и языковому образованию.

Как рассказала директор Гончаренко центру в Кодыме Татьяна Лукашевич центр активно развивается. "К нам приходит много местных волонтеров, переселенцев, жен военных. Мы делаем вместе полезное дело для нашей Армии. Сейчас мы начинаем новую волонтерскую инициативу "Кодымские берегини" на базе нашего центра. Это будет что-то вроде Клуба психологической поддержки и личностного развития. Мы уже провели встречу, во время которой делали куклы-мотанки. А в скором времени у нас пройдут занятия по лекарственным травам", - рассказала Татьяна.

Женщины, посещающие плетение сеток, все отмечают, что этот процесс и сами встречи помогают им психологически пережить потери и боль войны. "Я жила в оккупации, поэтому знаю, чем отличаются орки и Украинские Солдаты. Я прихожу в Гончаренко центр плести сетки, потому что для меня важно оказывать поддержку нашим военным. Но я также получаю здесь колоссальную поддержку от тех, кто так же, как и я пережил оккупацию и от неравнодушных искренних людей", - говорит Анна из Херсона.

Елена из Херсона рассказывает, что она пришла плести сетки сразу, как вырвалась из оккупации: "Когда мы только приехали с сестрой в Кодыму, мы услышали, что в Гончаренко центре плетут сетки и пришли. И здесь нам не только оказали моральную дружескую поддержку, а еще помогли с поисками жилья и его обустройством".

Многим участницам занятия помогают пережить боль утраты. Оксане удалось выбраться из блокадного Мариуполя, а ее муж-военный, защитник Азовстали, до сих пор находится во вражеском плену. "Мне становится легче, когда я понимаю, что я делаю что-то полезное для наших защитников. Мы плетен сетки, мы общаемся, мы одна большая семья. Благодаря этому я меньше плачу. Я стала сильнее. Здесь я нашла настоящую поддержку, новую семь я, которая мне так нужна после длительной разлуки с моим мужем. И мы все верим, что он скоро вернется", - отметила Оксана.

По словам народного депутата, основателя сети Гончаренко центров Алексея Гончаренко психологическая поддержка является одним из ключевых направлений работы центров сейчас. "За эти 5 месяцев мы уже открыли еще 4 новых центра. Волонтерство не перестает быть актуальным по всей стране. И очень важно на этом этапе каждому из нас главное удержать внутреннее равновесие, найти точку опоры в себе, чтобы продолжать поддерживать наших военных каждый на своем. фронте. В Кодыме живут замечательные люди, которые сразу откликнулись и готовы помогать и держать волонтерскую оборону на юге", – отметил основатель волонтерской сети.

Для справки: Гончаренко центры являются всеукраинской сетью открытых культурно-образовательных центров, занимающихся обеспечением военных и вынужденных переселенцев, помощью жителям горячих точек. Сеть основана в феврале 2021 года народным депутатом Алексеем Гончаренко с целью предоставления бесплатного образования разным слоям населения: проведение курсов английского языка для детей и взрослых, подготовки подростков к ВНО, формирование навыков финансовой грамотности, обучение пожилых людей современным технологиям.