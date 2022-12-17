Я сомневаюсь в том, что победит справедливость
Я не верю в неотвратимость наказания для стаи, которая вот уже столько лет терзает мою страну
Я не сомневаюсь в том, что мы отобьемся.
Обязательно отобьемся.
Я сомневаюсь в том, что победит справедливость.
Без раскаяния перемен не будет, а раскаяние – дар вдумчивых и сильных. Где там взять вдумчивых?
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Я не верю в неотвратимость наказания для стаи, которая вот уже столько лет терзает мою страну.
Не верю в суд, не верю в покаяние.
Особенно – в покаяние.
Верю в затаенную безумную злобу на многие годы.
Верю в ненависть, которую будут передавать из поколения в поколение.
Репарации и контрибуции добровольно никто не будет платить. Что сможем отобрать, то наше, а остального ждать не приходится
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Но в сознание совершенного, в желание искупления – не верю.
Не на тех наткнулись.
И, к слову, репарации и контрибуции добровольно никто не будет платить. Что сможем отобрать, то наше, а остального ждать не приходится.
Да и разгрома полного не жду: слишком большой враг – в Тихий океан не сбросим.
А какая полная компенсация может быть без полного военного разгрома? Да никакой! Нет у нас методов коллективного Сапрыкина! Нету!. Плевали они на международный суд.
Заползут в нору, зализывая раны, а затем снова полезут наружу, растопырив пальцы.
Без раскаяния перемен не будет, а раскаяние – дар вдумчивых и сильных.
Где там взять вдумчивых?
Об авторе. Ян Валетов, писатель-фантаст
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