Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная война с Россией Я сомневаюсь, что после начала войны будут введены жесткие санкции. Сейчас они даже не называются, – Зеленский обратился к Западу

Я сомневаюсь, что после начала войны будут введены жесткие санкции. Сейчас они даже не называются, – Зеленский обратился к Западу

19 февраля, 2022 суббота
17:25
война с Россией

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля 2022 года, президент Украины Владимир Зеленский обратился к лидерам стран Запада с призывом уже теперь, не дожидаясь пока российские войска пересекут украинскую границу, обнародовать четкий перечень будущих санкций, чувствительных для режима Путина, а также тех лиц в России, на которых они будут распространяться

Прямую трансляцию выступления Зеленского осуществлял немецкий общественный вещатель DW, передает Еспресо.TV.

"Сегодня важен вопрос даже публикации списка санкций для России, чтобы она точно знала, что произойдет, какое наказание пойдет, если она пойдет войной. Даже это не находит понимания (на Западе – ред.)", - отметил глава украинского государства.

По мнению Владимира Зеленского, на сегодняшний день крайне необходимо по крайней мере анонсировать эти санкции в развернутом виде, чтобы Россия заранее знала о каких именно возможных ограничениях.

Читайте и смотрите также : "Россияне – тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене

"Давайте я скажу честно: если вы даже не можете сказать открытым текстом – что и с кем произойдет в случае начала войны, то я сомневаюсь, что они (санкции – ред.) будут введены после начала войны", – обратился Зеленьский к лидерам западных стран.

По словам Владимира Зеленского, мягко и дипломатично можно действовать только в том случае, если Россия начнет отводить свои собственные войска от границы с Украиной.


"Если бы они начали отводить свои силы, то это другое дело, можно действовать мягче. Я говорю о дипломатическом пути. Если отводятся войска – нет санкций", – пояснил Зеленский.

Сейчас "есть высокая возможность войны или эскалации и Российская Федерация не отводит своих военных", добавил президент Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
санкции
Мюнхенская конференция по безопасности
Мюнхен
Читайте также:
Валерій Залужний
17 февраля, 2022 четверг
С ОРДО поступает информация о планах эвакуировать жителей некоторых населенных пунктов, ВСУ не планируют наступления, - Залужный
лижні гонки, Олімпіада-2022
17 февраля, 2022 четверг
Это был выстрел в упор из ядерного оружия: Украинка, которую на Олимпиаде-2022 поймали на допинге, объявила о завершении карьеры
Денис Пушилін
18 февраля, 2022 пятница
Оккупанты объявили эвакуацию населения ОРДЛО в РФ
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 28.23
    Покупка 28.23
    Продажа 28.61
  • EUR
    Покупка 32.01
    Продажа 32.57
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
19 февраля
19:29
Обновлено
Олимпиада-2022: Определился победитель медального зачета Игр в Пекине
19:12
Обновлено
Олимпиада-2022: Все медалисты 15-го дня Игр в Пекине. ФОТО
18:58
В Днепре сотни людей присоединились к Маршу единства
18:36
Александр Вольфович
Несмотря на завершение учений, российские войска останутся в Беларуси
18:20
Появилось видео обстрела пожарной части и КПП в Счастье
18:07
Если подписанты Будапештского меморандума не защитят Украину, отказ от ядерного оружия больше не действителен, - Зеленский
17:54
Новые потери на фронте: за сегодня – уже 2 погибших, 4 раненых
17:07
"Россияне – тоже люди. Они не смогут пойти войной на Украину", - Зеленский в Мюнхене
17:01
Зеленский выступает на международной конференции по безопасности в Мюнхене
16:58
Нардепы-"слуги" вместе с журналистами попали под обстрел в Донецкой области
16:47
В Харькове сорвали попытку начать пророссийский митинг против "фашистов"
16:26
Lufthansa с 21 февраля приостанавливает полеты в Киев
16:10
Шкаровский Вадим Николаевич. ОПЗЖ, Одесса
Называет Тероборону "бандформированием". Заместитель главы Одесского облсовета попал в базу "Миротворца"
15:41
ЧВК Вагнера
В Донецк прибыли "вагнеровцы". Будут взрывать жилые дома, - украинская разведка
15:16
В Гомеле россияне разгружают катера и понтоны
14:33
Зеленский
Зеленский прибыл в ФРГ на Мюнхенскую конференцию по безопасности и уже встретился с Джонсоном
14:14
Госдума РФ 22 февраля рассмотрит вопрос о ситуации на Донбассе
13:57
Павел Казарин
Временная следственная комиссия ВР не найдет виновных в потере Крыма, - Казарин
13:48
путин Лукашенко
Путин и Лукашенко дали старт учениям, во время которых отрабатывают применение ядерного оружия
13:29
Олимпиада-2022: Объявлено имя знаменосца сборной Украины на церемонии закрытия Игр в Пекине
13:16
В Ростовской области РФ объявили состояние чрезвычайной ситуации
12:29
Енс Столтенберг
В случае вторжения в Украину Россия получит еще больше НАТО на своих границах, - Столтенберг
12:12
бтр сепар днр
Оккупанты бьют из тяжелого вооружения по собственным позициям, чтобы обвинить в обстрелах ВСУ
11:48
ООС
С начала суток российские оккупанты совершили 24 обстрела на Донбассе, погиб украинский военный
11:34
Борис Джонсон
Еще есть возможность избежать кровопролития, дипломатия все еще может одержать верх, - Джонсон
10:49
Блинкен Лавров
Блинкен и Лавров встретятся 23 февраля, - Белый дом
10:24
Российские пропагандисты сообщили о разрыве снаряда в Ростовской области вблизи границы с Украиной
10:01
Российские оккупанты на Донбассе убили украинского военного
09:50
Зеленский
Визит Зеленского в Мюнхен распланирован динамично, возвращение в Киев – сегодня же, - Офис президента
09:38
Порошенко
Порошенко о намерениях Путина: он повышает ставки, чтобы давить на весь мир
09:28
Хотите знать, что будет с Европой? Смотрите на Украину – Тимоти Снайдер
09:18
сепар лнр
Главарь "ЛНР" Пасечник также объявил "мобилизацию", мужчин призывного возраста не будут выпускать с ОРЛО
08:44
коронавирус
В Украине за сутки зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусом
08:31
Денис Пушилин
Главарь "ДНР" Пушилин объявил в ОРДО всеобщую мобилизацию
08:18
Зеленский Макрон
Макрон сегодня проведет переговоры с Зеленским, а в воскресенье позвонит по телефону Путину
07:50
россия хакер
За кибератаками на украинские банки стоит Россия, - Белый дом
07:26
ООС ВСУ
Обострение на Донбассе: 18 февраля российские окупанты совершили 66 обстрелов, с начала суток - 12 нарушений "тишины"
07:07
Оксана Марченко
Жена Медведчука Марченко сбежала из Украины, - СМИ
00:14
Джо Байден
Я не считаю, что Путин планирует задействовать ядерное оружие, - Байден
00:10
Байден
Байден: у нас есть информация, что РФ в ближайшие недели или дни может атаковать Украину, даже Киев
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV