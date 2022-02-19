Я сомневаюсь, что после начала войны будут введены жесткие санкции. Сейчас они даже не называются, – Зеленский обратился к Западу

Прямую трансляцию выступления Зеленского осуществлял немецкий общественный вещатель DW, передает Еспресо.TV.



"Сегодня важен вопрос даже публикации списка санкций для России, чтобы она точно знала, что произойдет, какое наказание пойдет, если она пойдет войной. Даже это не находит понимания (на Западе – ред.)", - отметил глава украинского государства.



По мнению Владимира Зеленского, на сегодняшний день крайне необходимо по крайней мере анонсировать эти санкции в развернутом виде, чтобы Россия заранее знала о каких именно возможных ограничениях.



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"Давайте я скажу честно: если вы даже не можете сказать открытым текстом – что и с кем произойдет в случае начала войны, то я сомневаюсь, что они (санкции – ред.) будут введены после начала войны", – обратился Зеленьский к лидерам западных стран.



По словам Владимира Зеленского, мягко и дипломатично можно действовать только в том случае, если Россия начнет отводить свои собственные войска от границы с Украиной.



"Если бы они начали отводить свои силы, то это другое дело, можно действовать мягче. Я говорю о дипломатическом пути. Если отводятся войска – нет санкций", – пояснил Зеленский.



Сейчас "есть высокая возможность войны или эскалации и Российская Федерация не отводит своих военных", добавил президент Украины.

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